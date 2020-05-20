Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 мая 2020 года: статистика ползет вниз, а вирус - в детдом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 21 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 44 человек. Уже несколько дней подряд статистика уменьшается. С начала эпидемии в крае зафиксировано 1446 случаев заболевания. Из них - 487 приморцев с болезнью справились и были выписаны из госпиталей, 14 человек погибли.

Закрытие детского дома из-за коронавируса

У одного из воспитанников детского дома в Арсеньеве на днях выявили коронавирусную инфекцию. Центр содействия семейному устройству пришлось закрыть на 14-дневный карантин. По словам замминистра образования Приморья Натальи Василянской, другим детям заболевание не передалось, у всех проживавших с вместе с подростком, оказались отрицательные результаты тестов.

Самое опасное место - общественный транспорт

Губернатор Олег Кожемяко вместе с мэром Олегом Гуменюком провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке. По словам главы региона, самую большую опасность для приморцев сейчас представляют автобусы и троллейбусы - именно там чаще всего подхватывают смертельную инфекцию. Посмотреть видео и почитать подробнее можно здесь.

Помощь федералов

Дальневосточный регион несколько дней назад получил очередную партию средств индивидуальной защиты от федерального центра. Прибыло 26,6 тысячи защитных костюмов. Часть амуниции, 6,4 тысяч костюмов, планируют передать приморским медикам. Информацию озвучили на недавнем совещании полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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