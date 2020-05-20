2020-05-20T17:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 мая 2020 года: статистика ползет вниз, а вирус - в детдом

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на вторник, 21 мая 2020 года: в крае зафиксировано 1446 случаев заболевания
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 44 приморцаЗа сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 44 приморцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 21 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 44 человек. Уже несколько дней подряд статистика уменьшается. С начала эпидемии в крае зафиксировано 1446 случаев заболевания. Из них - 487 приморцев с болезнью справились и были выписаны из госпиталей, 14 человек погибли.

Закрытие детского дома из-за коронавируса

У одного из воспитанников детского дома в Арсеньеве на днях выявили коронавирусную инфекцию. Центр содействия семейному устройству пришлось закрыть на 14-дневный карантин. По словам замминистра образования Приморья Натальи Василянской, другим детям заболевание не передалось, у всех проживавших с вместе с подростком, оказались отрицательные результаты тестов.

Самое опасное место - общественный транспорт

Губернатор Олег Кожемяко вместе с мэром Олегом Гуменюком провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке. По словам главы региона, самую большую опасность для приморцев сейчас представляют автобусы и троллейбусы - именно там чаще всего подхватывают смертельную инфекцию. Посмотреть видео и почитать подробнее можно здесь.

Помощь федералов

Дальневосточный регион несколько дней назад получил очередную партию средств индивидуальной защиты от федерального центра. Прибыло 26,6 тысячи защитных костюмов. Часть амуниции, 6,4 тысяч костюмов, планируют передать приморским медикам. Информацию озвучили на недавнем совещании полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детский дом в Приморье закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусом подростка

Всем воспитанникам пришлось сдать тесты на смертельную инфекцию (подробности)

Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом

Выводы приморских властей неутешительные [видео] (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Неуправляемая фура протащила внедорожник с ребенком внутри на несколько метров
Гидравлические испытания теплосетей Владивостока возобновятся 1 июня
Чиновник, разрешивший вырубать деревья на Красного знамени, недавно покинул должность
Мэрия Владивостока пытается вернуть городу объекты Мингородка
Разыскиваются близкие бойца Красной Армии из Владивостока, погибшего в 1942 году
Школьники из 1-8 классов во Владивостоке ушли на каникулы
Особый противопожарный режим отменили в Приморье
Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом
О маркировании собак и кошек в Приморье примут закон
Инвестиции в моногорода: щебень и брусчатку начнут выпускать в Дальнегорске
8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье
Поджигатель-металлист взят с поличным в Дальнереченском районе Приморья
И снова ЖСК «Остров»: возбуждено уголовное дело о хищении 146 миллионов на острове Русский
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
«Мак-2020»: на Приморской земле очередной этап битвы с «наркоманскими» растениями
Фонд «Восточный Порт» и Волонтёрский центр НГО передали бесконтактные термометры детским садам Находки
Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню