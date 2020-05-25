Последние новости Владивостока и Приморья на 25 мая: брошенные звери, пожар в больнице и флешмоб для выпускницы

Необычно богатым на события, как позитивные, так и трагичные, оказался этот день, 25 мая 2020 года в Приморском крае. Это стало поводом для нас начать рубрику ежевечерних обзоров главных событий дня. Мы хотим сэкономить вам время и коротко рассказать о самом важном. Заинтересовались и хотите подробности? Кликните по ссылке.

Утро с дымком

Рано утром вспыхнул пожар в одном из корпусов Партизанской городской больницы №1. Там находилось более 50 пациентов. Персонал быстро сориентировалс и начал грамотную эвакуацию, в результате никто е пострадал, всех пациентов распределили в соседние корпуса. Среди эвакуированных пациентов оказался и глава Партизанска, причем он, как утверждают очевидцы, принимал самое активное участие в организации эвакуации, таскал носилки.

На место приехал губернатор Приморья и даже записал видео внутри корпуса, на тот момент его еще не дотушили. Губернатор пообещал в этот же день начать выбирать подрядчика, который отремонтирует здание. Как оказалось, буквально на днях здесь запустили новый рентген-кабинет и главное – томограф. Дорогое оборудование не пострадало. Были здесь и аппараты ИВЛ, но причина возгорания не в них, а возможно, в непотушенном бычке (подробнее..).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780967" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

Бросили зоопарк умирать

Мы писали не раз, что зоопаркам сейчас нелегко. Из-за карантина посетителей нет, а билеты – это единственный источник доходов, на которые покупаются корма и содержатся животные. Но если главные приморские зоопарки находят силы пережить эпидемию, то на небольшой зоовыставке в самом центре Владивостока едва не разыгралась трагедия.

Хозяева владивостокского мини-зоопарка «Мир пушистиков» бросили своих животных умирать голодной смертью в клетках. Потрепанных, купающихся в своих собственных испражнениях зверей обнаружили арендодатели, они же сотрудники океанариума «Аквамир». Запертыми оказались: два дикобраза, енот, носуха, белка, три попугая, неясыть, ворон со сломанным крылом и сова. Вместе с ними в заточении также находились три гигантских улитки. До момента спасения они, к сожалению, не дожили, ведь сотрудники зоопарка не оставили животным даже воды (подробнее..).

zooroomvl Самое плохое состояние здоровья у носухи, которую так много пиарили в инстаграме

Чудом выжила

По дороге от бабушки из Кавалеровского района обратно домой в Уссурийск на Калдине возвращалась семья – супруги и двое маленьких деток. По неизвестной причине машина пробила ограждение и вылетела с дороги в реку Уссури. Во время аварии старшую – 11-летнюю девочку – выбросило в окно инерцией. Остальные так и погибли в машине на дне реки. Автомобиль уже достали, а за жизнь девочки борются врачи (подробнее..).

Машина перевернулась и улетела в реку. Фото: КП

Маугли поневоле

Про детей будет и следующая заметка. Житель Кавалерово по имени Алексей испугался коронавируса и ушел жить в лес. Но при этом взял с собой троих своих детей.

Семью сначала посчитали пропавшими без вести и начали поиски с участием волонтеров. Но дома нашли записку от Алексея, в которой было написано, что он вместе с детьми решил покинуть дом. После двух дней оперативно-розыскной работы семью нашли. В лесу. Алексей поставил палатку в трехстах метрах от своего дома. Так он намеревался спастись от эпидемии коронавируса (подробнее..).

Семья почти неделю жила в лесу. Фото: личная страница главы семейства в сети.

Бей машины, я плачу

А следующая история скорее забавная. Мужчина с говорящей фамилией, созвучной со словом «борзота», вломился на крытую парковку нового жилого комплекса «Бригантина» во Владивостоке и разбил там с десяток дорогих авто. Благо, искать дебошира долго не пришлось, он мирно устроился на ночевку в одной из покореженных машин.

Оказалось, мужчина – предприниматель. И ущерб он уже компенсировал (подробнее..).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781024" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке молодой человек разбил 8 авто и прилег отдохнуть в одной из них.Видео: dps_vl

Последний звонок онлайн

Закончим на позитивной ноте. Хочется стоя аплодировать выпускникам 11Б школы №30 Уссурийска. Вы же знаете, что Последние звонки в том году отменили. Но ребята не стали унывать, а записали свой ролик по типу популярного ныне флешмоба «с кисточкой». Это когда девушки в домашнем тычут макияжной кисточкой в камеру и волшебством монтажа превращаются в нарядных красавиц. Некоторое время назад интернет взорвал эротический вариант этого флешмоба от красавиц из Владивостока, а сегодня 25 мая – выпускники даже переплюнули всех предшественников смотреть обязательно (подробнее..).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780978" frameborder="0"></iframe> Ученики 11Б поучаствовали в челлендже. Источник видео: kapityxxa.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14