Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 30 мая 2020 года: продление режима, местные жители продолжают гибнуть

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 30 мая 2020 года, самые важные события. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, в крае уже четвертый день подряд количество выздоровевших за сутки (+60 человек) превышает количество заболевших (+57 человек). Однако власти предупреждают, что несмотря на положительный перевес, терять бдительность гражданам не стоит - приморцы продолжают гибнуть. За сутки стало известно об еще одной жертве коронавируса - мужчине 1972 года рождения. Заболевание у него протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией.

Кроме того, на данный момент в инфекционных госпиталях зафиксировано 39 пациентов с тяжелым самочувствием. У одних инфекция ослабила организм, у других серьезно осложнила хронические и сопутствующие заболевания.

- Сейчас в Приморье устанавливается теплая летняя погода и многие теряют бдительность: мамы свободно гуляют с детьми, в том числе с совсем маленькими, взрослые все чаще пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Этого ни в коем случае делать нельзя! Важно продолжать соблюдать масочный режим, «социальную дистанцию», чаще мыть руки и стараться воздерживаться от посещения общественных мест, – обозначила зампред Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

С начала эпидемии и до сегодншнего дня диагноз COVID-19 поставили 1893 людям. Из них 18 человек погибли, 945 - выздоровели.

Новый отсчет

Продленный 10 мая режим повышенной готовности в Приморье должен был закончится с наступлением лета. Выход из ограничений был запланирован на 1 июня, то есть, оставалось буквально через два дня. И вот, значит, как только законопослушные граждане стали уже мысленно заносить ногу над порогом своего дома, чтобы пойти, к примеру, в спортзал, как… ограничительные меры вновь продлили. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая. Подробнее о том, что это значит, читать здесь.

Находка идет на поправку?

С сегодняшнего дня, 30 мая, в Находке - второму по величие порту края открыли навигацию маломерных судов. В этом году из-за коронавируса разрешение поступило как никогда поздно. Кроме того, сама болезнь также наложила ограничения. Теперь за судами зорко будут наблюдать сотрудники Роспотребнадзора. Владельцы судов теперь обязаны обеспечивать масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа.

Экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов в Приморье запрещены.

Кстати, о Находке: врачи горбольницы в последнее время стали замечать за местными жителями, больными коронавирусом, не очень хорошую тенденцию. Многие граждане, которым необходимо находиться в стационарном госпитале, стали отказываться от госпитализации. По какой причине, и что им за это будет - читать здесь.

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