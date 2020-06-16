«Я их сильно любила»: исповедь камчатской Медеи, потопившей своих детей из-за измены мужа-мигранта

«Я их сильно любила, не хотела причинить им боль» - так звучали на суде последние слова Екатерины, которую приговорили к 15 годам за убийство своих детей. Женщина, обманутая мужем, не нашла другого выхода, кроме как забрать малышей с собой на тот свет. Только вот ее удалось спасти, а сына и дочь – нет.

МЕДЕЯ ПО-КАМЧАТСКИ

Любовь – зла, а иногда становится причиной настоящей трагедии. Героиня повествования - камчатская Медея из закрытого городка Вилючинска. О ее личной семейной драме узнала едва ли не вся страна в сентябре прошлого года. Тогда отчаявшаяся 27-летняя Екатерина привязала к себе вниз головой пятилетнего сына, взяла на руки 1,5 –месячную дочь и пошла в воду в бухте Крашенникова. В итоге спасти удалось только саму женщину. Дочь скончалась на месте, а мальчик – в реанимации.

Экспертиза показала, что Екатерина отдавала отчет своим действиям, поэтому детоубийцу судили. Спустя почти год она выслушала приговор суда. Вердикт – 15 лет колонии общего режима, и, по словам участников заседания, это был один из самых сложных в эмоциональном плане разбирательств.

Так давайте выясним, что стало мотивом к свершению преступления и из-за чего мать может лишить своих двух детей жизней.

БРОШЕНКА

Место действия – закрытый камчатский город Вилючинск. Екатерина – молодая мать-одиночка. По образованию – инженер, но с карьерой пришлось повременить – на ее плечах было воспитание сына. Личная жизнь после расставания с отцом ребенка все не складывалась. И, по классике жанра, Екатерина, в надежде обрести женское счастье, отправилась на сайт знакомств. Роковое стечение обстоятельств привело не к тому мужчине.

В сети она повстречала Холматбоя – уроженца Узбекистана. Молодой человек приглянулся ей, а то, что он на несколько лет младше – ее нисколько не смущало. Так, они периодически жили вместе то в Петропавловске-Камчатском, то в Вилючинске.

Отношения развивались стремительно, в итоге в феврале 2019 года пара расписалась. А уже летом на свет появилась малышка – Екатерина подарила супругу дочку, но и это событие не спасло семью. Трещина становилась все шире и шире, и, по Чеховской аналогии, если ружье висит, оно рано или поздно выстрелит.

«МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»

У Холматбоя не было пропуска в Вилючинск, поэтому вместе с Екатериной они не жили. Тем не менее камчадалка пыталась сохранить семью. Влезла в долги по кредитам, чтобы помочь супругу и своим детям. Однако внимание 20-летнего мужа удержать не удалось, его украла другая дама. Парень завел любовницу в Петропавловске. Притом, другая женщина, как позже выяснилось, у него появилась тогда, когда Екатерина была на последних месяцах беременности.

В тот страшный день Екатерина узнала о том, что муж ей изменяет и живет в Петропавловске с другой девушкой, с которой планирует вернуться домой в Узбекистан. Тут предохранитель и вылетел. Остановить механизм, который уже был активирован, было практически невозможно.

Женщина пошла на преступления из-за личной драмы. Фото: личная страница осужденной в сети.

9 сентября 2019 года Екатерина вместе с детьми пошла на берег бухты Крашенникова. Оглянулась, вроде, никого. Взяла пятилетнего сына привязала его к себе вниз головой, схватила крошечную дочку и пошла в воду. Таков был план.

В этот момент мимо проходил мужчина, который услышал детские крики, а когда подошел к берегу ближе, увидел силуэты, которые уходят под воду. Тот тут же вызвал полицию. Оперативники прибыли буквально через несколько минут. Екатерина сопротивлялась, когда ее пытались вытащить из воды, кричала: «Мы никому не нужны» и продолжала уходить на глубину.

Тем не менее, ее спасли. 1,5-месяная дочь скончалась на месте, а сын умер в реанимации. Вероятно, судьба решила, что Екатерина должна прожить с этим смертным грехом.

ДЕЛО «ОБРАЗЦОВОЙ МАТЕРИ»

По факту смерти двух малолетних детей камчатские следователи возбудили уголовное дело. Обвинения были предъявлены Екатерине, по ходатайству СК ее арестовали и поместили в СИЗО. Была необходимость провести ряд экспертиз, чтобы убедиться в том, что камчадалка вменяема и не была в состоянии аффекта в момент совершения преступления.

В марте 2020 года расследование уголовного дела было завершено. Как удалось выяснить, у Екатерины появилось невротической расстройство – расстройство адаптации, кратковременная депрессивная реакция. Но все это не мешало ей осознавать фактический характер своих действий.

- На почве этого расстройства обвиняемая решила свести счеты с жизнью, и не желая, чтобы после ее смерти ее дети в жизни испытали те же, неизбежные, по ее мнению, жизненные трудности, решила одновременно совершить убийство своих малолетних детей. Она зашла в акваторию бухты, удерживая малолетних детей под водой до наступления их смерти. Женщину из воды вытащили сотрудники полиции, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Те, кто был лично знаком с Екатериной, не верили, что она убила собственных детей.

- Погибший мальчик учился в одной группе в саду с моей дочерью... Катя всегда мне казалась хорошей и образцовой матерью. Я не видела, чтоб она пила, обижала детей. Всегда гуляла, играла, участвовала в жизни сада. Она добрая, веселая, и я очень удивлена от произошедшего. Видимо, так она решила избавиться от душевных проблем, грех взяла на душу, но Господь ей судья, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Алена, соседка обвиняемой в убийстве своих детей. - Я тоже слышала, что муж к любовнице ушел. Может и, правда, не смогла справиться с эмоциями. Плюс сыграла роль послеродовая депрессия - остаться одной с маленькой лялькой – тяжело.

Знакомые называли Екатерину образцовой матерью. Фото: личная страница осужденной в сети.

Еще по одной версии, которую рассматривали следователи, Екатерина не знала, что делать так как из-за мужа влезла с долги. Погасить кредиты на полмиллиона рублей самостоятельно она просто не могла.

- Плохого я о ней ничего сказать не могу, только хорошее, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» одноклассница Екатерины. - Была очень ответственная, добрая и позитивная девочка. Проблем у нее на тот момент не было. Я помню, что у нее есть точно брат и сестра. Росли, по-моему, только с мамой. Катя всегда нянчилась с младшим братом и сестрой. Про мужа и его жен я тоже слышала, мусульманин же, у них так принято. Ну и что в долги влезла молва ходила.

Пока Екатерина сидела в СИЗО, Холматбоя выдворили из страны. В октябре суд Петропавловска-Камчатского признал 21-летнего гражданина Узбекистана виновным в нарушении режима пребывания в России. Екатерина осталась один на один с судебным разбирательством, на котором она – обвиняемая в убийстве своих детей.

«Я ИХ СИЛЬНО ЛЮБИЛА И НЕ ХОТЕЛА ПРИЧИНИТЬ ИМ БОЛЬ»

Уже на суде стало известно о том, что молодой муж Екатерины изначально не питал к ней никаких теплых чувств. Это была лишь бутафория, основанная на его холодном расчете. Он просто воспользовался ею, чтобы по закону находиться на территории России и улучшить свое материальное положение.

Сами заседания по рассмотрению уголовного дела давались сложно едва ли не всем участникам процесса. Вероятно, не только потому что на них были обнародованы подробности частной жизни кода-то семейной пары, но и потому что детоубийца не выглядела монстром.

Последние слова Екатерины на суде были посвящены детям и любви к ним. Фото: личная страница осужденной в сети.

Екатерина очень переживала и раскаивалась в содеянном. Ее последние слова перед вынесением приговора затронули многих – особенно матерей.

- Я не прошу о снисхождении и мягком наказании. Я очень их любила и не хотела причинить им боль, хотела просто забрать их с собой, - цитируют слова Екатерины в прокуратуре Приморского края.

Всем участникам процесса было ясно, что она находится в эмоционально нестабильном и невротическом состоянии до сих пор. В итоге в начале июня суд признал ее виновной в убийстве двух малолетних детей.

- Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - отметили в Генпрокуратуре России. - Приговор суда в законную силу не вступил.

Так молодая женщина из-за предательства мужа-мигранта лишила жизней собственных детей и отправилась в колонию. На то, чтобы обдумать свой грех, у нее будет 15 лет. 15 лет, чтобы принять тот факт, что малышей больше нет в живых, и это ее рук дело.

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