Цена за хайп: оскандалившийся мажор на «Лексусе» может лишиться 100 тысяч рублей

Полиция Владивостока закончила проверку после скандального видео, которое за несколько дней стало одним из самых популярных в приморских пабликах. На нем мажор Александр на «Лексусе» в день, когда город переживал стихийное бедствие, специально окатил грязной водой из лужи людей, переходивших дорогу. Все происходящее он сам снял на мобильный и опубликовал на своей странице в сети. После чего в интернете разгорелся пожар. Оказалось, что за рулем дорогого внедорожника находился 21-летний студент ВГУЭС, и, судя во всему, такой «подвиг» он совершил исключительно ради хайпа. Но за хайп придется заплатить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787310" frameborder="0"></iframe> На «Лексусе» облил прохожих из лужи ради ролика в инстаграм.

Сперва была информация о том, что парня могут оштрафовать максимум на 1000 рублей, но после проверки сумма в разы увеличилась.

- В отношении 21-летнего местного жителя составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), - рассказывает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю. - За распространение в сети Интернет информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающеи явное неуважение к обществу, ему грозит административныи штраф до 100 тысяч рублеи . Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Мировои суд.

Напомним, 21-летний Саша стал звездой интернета мгновенно. Стоило ему разместить видео, на котором он на скорости влетает в лужу, чтобы намеренно окатить грязной водой людей, переходивших через дорогу. Интернет-сообщество было в ярости. Посыпались гневные комментарии и угрозы. Позже Саша извинился перед подписчиками в привычной для себя манере – записал новое видео и попросил прощения. Но многие подписчики не увидели в его речи искренности.

Еще одна интересная деталь. По данным Вести.ru, отчим Саши – Андрей Николаев, бывший начальник УМВД России по Приморскому краю. Одна из самых любопытных историй, связанных с экс-главой региональной полиции, - это авария, участником которой был его родной сын Руслан. В сентябре 2011 он на мотоцикле обгонял машины по встречке, пересек двойную сплошную, по дороге зацепил машину и улетел в кювет. Несмотря на то, что в суде выступали свидетели аварии, и были представлены фотоматериалы, виновным признали водителя машины, которую зацепил Руслан на мотоцикле. Вероятно, Саша берет пример со старшего сводного брата, ведь тот не понаслышке знает, что такое безнаказанность.

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