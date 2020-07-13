«Скорбят тысячи жителей Сахалина»: люди с цветами и игрушками попрощалась со зверски убитой 8-летней Викой

13 июня состоялось прощание со зверски убитой 8-летней Викой из Новоалександровска. У дома, в котором жила девочка вместе с мамой и младшим братиком, собрались десятки неравнодушных горожан. Они пришли сюда, чтобы проводить девочку в последний путь и выразить соболезнования родным и близким семье погибшей девочки. У многих в руках цветы, игрушки, а на лицах - слезы. Сдержать эмоции на траурной церемонии удалось далеко не всем. Трагедию одной семьи сотни людей восприняли как личную, поэтому скорбит уже на протяжении трех дней почти весь Сахалин.

Девочку нашли в лесу без одежды. Фото: личная страница мамы убитой Вики в сети.

– Искренне сопереживаю горю, постигшему семью, и приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Нет ничего страшнее для родителя, чем потерять ребенка, и никакие слова утешения не смогут уменьшить эту боль. В эти дни по Виктории скорбят тысячи сахалинцев. Каждый из нас принял эту трагедию как личную и до конца надеялся на чудо, – сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Вика пропала 6 июля.Фото: социальные сети

Напомним, что Вика пропала 6 июля. Ушла гулять и не вернулась. Ее нашли спустя 4 дня в лесу в Холмском районе. Девочка лежала без одежды, лицо было опущено в реку. Следователям удалось выяснить, что ребенка убили в день ее пропажи – 6 июля, а перед смертью ее изнасиловали.

На снимке подозреваемые в убийстве и сама Вика.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали семейную пару. По предварительным данным, они ехали на микроавтобусе, когда увидели, которая голосовала у дороги. Они остановились и предложили подвести, только вот машину свернула в лес. Там мужчина изнасиловал ребенка на глазах своей любовницы, а затем задушил девочку. Участвовала ли в издевательствах над Викой женщина – предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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