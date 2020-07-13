Коронавирус в Приморье, последние новости на 14 июля 2020: число тяжелых больных растет, губернатор пригрозил ввести строгие ограничения

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 14 июля 2020. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5118. За сутки опасный диагноз подтвердился еще у 54 человек. Большинство из новых случаев выявлены во Владивостоке.

Победить заболевание за последние 24 часа смогли 10 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 3687 человек. За все время COVID-19 унес жизни 59 человек.

Прирост числа заболевших в крае. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По сообщению главного санитарного врача Приморья, сейчас лечение от коронавирусной инфекции проходит около 1300 человек. Татьяна Детковская рассказала, что растет число пациентов с тяжелой формой течения болезни. Всего за сутки их число пополнили 9 человек.

– В настоящее время 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек – средняя форма,– отметили в краевом Роспотребнадзоре.

Распространие COVID-19 в ПриморьеФото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края заявил, что снятие ограничительных мер или наоборот их ужесточение во многом зависит от ответственности местных жителей.

– Мы приближаемся ко второму этапу снятия ограничений, но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Если сами приморцы, предприятия торговли, общественного транспорта прекратят соблюдать масочный режим, обеспечивать «социальную дистанцию», придется вновь вводить ограничения, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава региона поручил увеличить число работников правоохранительных органов для работы в административных комиссиях. В крае продолжают штрафовать нарушителей режима повышенной готовности, который продлен минимум до 15 июля.

Стоит отметить, что в торговых сетях Приморья появились экспресс-тесты на определение COVID-19. Пробную партию товара уже закупила сеть «Реми», товар можно приобрести в магазинам Владивостока и Артема. Напомним, в приморской столице до этого образовались внушительные очереди в частных клиниках для тестирования на коронавирус. Возможно, с появление тестов в свободной продаже ажиотаж немного поутихнет.

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