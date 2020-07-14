Пьяного лихача, который сбил инспектора ДПС во Владивостоке, лишили прав

В Мировом суде Владивостока состоялось слушание по громкому делу в отношении 40-летнего местного жителя, который сбил инспектора ДПС. Мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, лишился прав на полтора года. Молодой полицейский, который ценою своего здоровья спас девушку, приняв удар на себя, еще до конца не восстановился. Степень причиненного ему вреда будут устанавливать с помощью экспертизы, после чего ответчика снова вызовут в суд.

Напомним, история развернулась в Первомайском районе Владивостока в мае этого года. Инспектор ДПС Андрей Вакуленко прибыл на место аварии для оформления. Когда полицейский зарисовывал схему происшествия, увидел, что на девушку, стоящую рядом, несется автомобиль. Молодой специалист успел оттолкнуть горожанку, а сам попал под колеса лихача. Маневр пьяного водителя отправил сотрудника ГИБДД на вынужденный больничный. Среди прочих травм парень получил и перелом одного из позвонков. Врачи дают хорошие прогнозы и надеются, что обойдется без операции. Однако до конца Андрей еще не восстановился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778766" frameborder="0"></iframe> Полицейский, рискуя собственной жизнью, спас участницу ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk

Несмотря на то, что младший сержант полиции Владивостока Андрей Вакуленко, всего год на посту инспектора ДПС, его уже наградили престижным знаком отличия. За проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека он получил медаль.

Что касается самого нарушителя, мужчине предстоит стать пешеходом на 18 месяцев. Он принес свои извинения стражу правопорядка, но, судя по всему, особо не переживал, в отличие от девушки, которую уберег инспектор. Яна искренне поблагодарила своего земного ангела-хранителя, навещала его в больнице и поддерживала связь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782801" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке сотрудник Госавтоинспекции спас девушку, ценою своего здоровья.Видео: МВД России

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