В преддверии Нового года жители Ленинского района Владивостока попытались организовать встречу с градоначальником, чтобы обсудить вопрос точечной застройки на Шилкинской. Дата и время оговаривались заранее, приглашение на встречу Олег Гуменюк получил от депутата Натальи Кочуговой. Однако по какой-то причине мэр не смог пообщаться с людьми. Горожане больше часа прождали представителей администрации на 20 градусном морозе, но узнать позицию власти в спорном вопросе так и не смогли.Напомним, вблизи дома №4 на улице Шилкинская планируется построить очередную многоэтажку. Возводить дом хотят на месте единственной стоянки, услугами которой пользуются жильцы густонаселенного района. В 2017 году ООО «ЕСЕ» стало резидентом Свободного порта и согласно обновленному в 2019 году договору аренды участка, компания заявила о скором строительстве здесь многоярусной парковки. Уже тогда жители начали бить тревогу, предполагая, что одной парковкой дело не ограничится. Спустя год стало понятно, что опасения горожан подтвердились, застройщик объявил о возведении многоэтажки на 227 квартир. Разработчиком проекта выступила команда Concrete Jungle. Проектировщики изучили проблемы микрорайона, пообещав местным жителям решить и их, однако горожане остаются непреклонны и не верят, что дело пойдет дальше обещаний.Очередная встреча, которая должна была внести хоть толику ясности, прошла рядом со стоянкой. Пообщаться с людьми приехал проектировщик и представитель застройщика, однако продуктивного диалога не получилось. Большинство присутствующих надеялись задать свои вопросы именно главе Владивостока Олегу Гуменюку.– Мы собрали очень много подписей против стройки, намеревались передать документы лично в руки мэра, но администрация почему-то проигнорировала наше приглашение. С лета мы выражаем свое несогласие, заваливаем жалобами ответственные инстанции. Устраивали несколько акций протеста, с участием многих жителей микрорайона и представителей СМИ. На все наши жалобы в мэрию отвечают примерно следующее – «Стройки не будет, если жители против». Однако по факту выходит наоборот. Только что представитель застройщика напрямую заверил, что жилой дом все равно появится и это решенный вопрос. Создается впечатление, что власть у нас не за народ, а за очередной коммерческий проект, – поделилась местная жительница Александра Леонтьева.По словам активистки, горожане не хотят видеть очередную махину под окнами, которая полностью перекроит весь вид и затенит близлежащий дом. Помимо этого опасаются люди и за сохранность своего жилья. Как уверяют старожилы, первые два подъезда дома №4 на Шилкинской стоят на сваях и они могут начать «плясать» при работах поблизости. Там, где сейчас находится парковка, раньше был овраг через который проходят подземные воды. Александра показала занимательное видео, как вода мощными потоками вытекает на стройке в районе кольца 3-ей Рабочей. Это еще одна горячая точка на карте и боль жителей района, который буквально окружают высотками. Помимо уже перечисленных минусов, согласно проекту, микрорайон снова лишится зеленых насаждений, их и так массово вырубают из-за строек в округе.– Жители хотят видеть на этом участке многоярусную парковку и детскую поликлинику, которой катастрофически не хватает району. Почему сначала власти не пришли к нам, не поинтересовались, что действительно нужно району, прежде, чем согласовывать договор на постройку МКД? Почему жители сами сейчас должны отстаивать свои права, собирать деньги, искать адвокатов, и конфликтовать с застройщиком, мы же не на гражданской войне?, – подытожила активистка.«Комсомолка» уже обратилась с официальным запросом в администрацию города. На момент публикации материала ответа еще не поступило.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы не торгуемся»: встреча жителей Шилкинской с застройщиком обернулась скандалом Бизнесмены хотели применить тактику «соучастного проектирования», но единственное, что устроит местных – оставить все как есть [фото]В ТЕМУ:Жители Шилкинской восстали против новой горячей строительной точки на карте ВладивостокаГорожане устроили собрание, на котором высказались против строительства нового дома. Проектировщики предлагают решить проблемы вместе (подробнее..)