Губернатор Приморья потребовал вернуть на должность со скандалом уволенного директора школы

Светлана Викторовна работала в школе с 2002 года. Фото: Центр образования № 28 города Владивостока.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края вмешался в скандал с увольнением директора школы №28 во Владивостоке. Глава региона встал на защиту Светланы Соколовой и потребовал вернуть ее на прежнюю должность.

Вместе с тем, увольнение бывшего руководителя управления Ларисы Карпачевой губернатор назвал «игрой с документами».

- Губернатор подчеркнул, что городская система образования нуждается в реформировании и правительство Приморья будет содействовать в решении этого вопрос, - отметили в пресс-службе правительства Приморья.

Напомним, что в первый раз Светлану Викторовну уволили в прошлом году. Причина была в том, что в школе, в которой она - директор, в должности разнорабочего был трудоустроен ее муж. Именно в 2020 появилось нововведении, которое гласит, что супруги и родственники не имеют право работать в одном образовательном учреждении. Стоит отметить, что сразу после того, как об этом нюансе стало известно руководству школы, муж Светланы Викторовны уволился по собственному желанию, чтобы не подвергать опасности место жены. Только вот такое волевое решение не привело ни к каким результатам.

Светланы Викторовну все же уволили. Это вызвало небывалый резонанс. На сторону директора встали учителя, родители учеников, выпускники школы. Все были единодушны в том, что увольнение руководителя абсолютно необоснованно, а сама причина – надуманная.

Спустя сутки после увольнения Светлану Соколову восстановили в должности. Правда, по новому договору – срочному – на 1 год. Притом взяли на работу ее после почти 20-летнего стажа в этой школе с максимальным испытательным сроком – 6 месяцев. Такой жест все посчитали крайне оскорбительным.

В итоге директор решила через суд восстановиться на прежнее место с прежними условиями. Первый суд полностью удовлетворил требование директора и вернул ее на должность. Однако администрация Владивостока обжаловала это решение. И вот в январе 2021 года Светлану Викторовну снова увольняют. Учителя и родители учеников объединились, чтобы защитись директора от «буллинга». Главной их задачей было привлечь внимание властей к скандалу. Задача оказалось выполнимой. На ситуацию не просто обратили внимание. Олег Кожемяко, Губернатор Приморья, потребовал вернуть директора.

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