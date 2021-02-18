В Приморье, вопреки заверениям компании «ННК-Приморнефтепродукт», бензин марки АИ-98 так и не появился 18 февраля. На заправочных пистолетах этой сети вот уже который день висят информационные таблички «Ремонт» и «Слив топлива».Ранее представители компании заверяли, что стабильные поставки топлива АИ-98 возобновятся 16 февраля. Однако тогда дату пришлось сдвинуть из-за погодных условий: Приморский край накрыл мощный снежный циклон. После этого в компании назвали новую дату поставок - 18 февраля. Однако к вечеру сегодняшнего дня на заправках сети ННК так и не появилось заветного бензина.Напомним, проблемы с топливом на заправках компании появились в конце января. Сначала руководство края и «ННК-Приморнефтепродукт» объясняло их сложностями с доставкой из-за плохой погоды. Затем появилась информация о ремонтно-профилактических работах на Хабаровском НПЗ. Вскоре удалось ликвидировать часть дефицита топлива поставками бензина марки АИ-92 из других регионов, а вслед за этим на заправках сети ННК появился и бензин марки АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Но при этом АИ-98 так и не поступил в свободную продажу.