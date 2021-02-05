Бензина нет, но вы держитесь: почему топливо в Приморье до сих пор в дефиците, и когда ждать стабильных поставок?

На АЗС ННК во Владивостоке бензин продают либо по госконтрактам, либо не продают вовсе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ситуация с бензином в Приморье становится все хуже и хуже. На заправках ННК по-прежнему отпускают только дизтопливо, а на других АЗС растут очереди и цены. И если раньше Минпромторг обещал, что все вернется на круги своя к концу текущей недели, то новые прогнозы уже не такие оптимистичные.

Хабаровск подкачал

Перебои с бензином начались на приморских АЗС еще в конце января. Сначала единичные: то 98-й пропадет, то 95-й. В соцсетях стала быстро распространяться информация, что на нефтехимическом заводе в Хабаровске якобы авария и из-за этого бензин исчезнет вовсе.

В компании АО «ННК-Приморнефтепродукт» поспешили опровергнуть: завод работает, проблем с поставками автомобильных бензинов нет. А перебои – так то из-за погоды. И действительно, погода стояла на дворе не самая приятная, снегопад за снегопадом, синоптики даже назвали январь «на редкость снежным». Также в перебоях обвинили самих приморцев, которые сначала сами распространяют слухи, а потом заправляются впрок.

- Из-за того, что в социальных сетях и в сети интернет распространяется недостоверная информация о дефиците бензина и дизеля, на заправках ННК ощущается повышенный спрос на продукцию. Автомобилисты приобретают топливо с запасом, - говорилось в пресс-релизе компании от 28 января.

Но все же главное, в этом пресс-релизе было черным по белому прописано - все виды топлива есть в наличии с запасом на заправках ННК в Приморском крае, нефтебазы и АЗС ННК обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней.

- Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника, - заявил генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков.

А вышло все ровно наоборот.

Черный понедельник

С началом февраля и новой рабочей недели приморские автомобилисты испытали шок: на всех АЗС ННК во Владивостоке бензин просто исчез. Где-то честно висели объявления, что бензин только для госконтрактов, МЧС, коммунальных служб и скорых. А где-то не стали заморачиваться и повесили на колонки таблички с надписью «ремонт».

«Ремонт? Какой, нафиг, ремонт!» – слышалось и тут и там от возмущенных автомобилистов. – «Так и говорите честно, что у вас нет бензина. А то заправка открыта, ценник на табло горит. Заезжаешь, а там «ремонт». Что за неуважение к потребителю?»

Отсутствие бензина на заправках ННК (а это примерно треть от всех АЗС края), естественно, привело к огромным очередям на других заправках. Особенно на «Роснефти». Радовались только обладатели дизельных автомобилей: заправляй, где хочешь. Остальных поспешил успокоить министр промышленности торговли Приморского края Сергей Калитин. Во вторник, 2 февраля, он заявил, что возобновления поставок бензина в полном объеме стоит ожидать уже к концу этой недели. Но и этот прогноз уже можно забыть.

Новая надежда

За что можно действительно поблагодарить Сергея Калитина, так это за то, что министр все-таки признал, что на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе действительно проводился восстановительный ремонт, во время которого бензины не выпускались. Это же подтвердил источник «КП» на заводе, уточнив, что пусконаладочные работы уже завершаются.

Но сколько времени понадобится, чтобы снова наполнить резервуары АЗС, пока не понятно. Новые прогнозы министра Калитина уже не такие оптимистичные, особенно для тех, кому нужен высокооктановый бензин.

- В Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства хабаровского завода ожидается 10-12 февраля. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля, - сообщил Сергей Калитин.

По словам министра, бензин поступит в первую очередь в те районы Дальнего Востока, которые наиболее пострадали от дефицита бензина. В то же время министр заявил, что «автозаправочные станции «Роснефть» и независимых заправщиков работают в прежнем режиме, значительных перебоев с бензином не ожидается». Однако уже 4 февраля в мобильном приложении компании «Бензо» появилось тревожное сообщение:

«Дорогие друзья, к большому сожалению, вынуждены сообщить о введении временного ограничения по отпуску автомобильных бензинов в адрес физических лиц по причине дефицита товара в регионе. Со своей стороны мы делаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Выражаем надежду на Ваше понимание», - говорится в сообщении.

Ажиотаж на приморских АЗС тем временем только растет. Автомобилисты выстраиваются в огромные очереди, спросом пользуются даже те заправочные станции, где ценник на топливо значительно вырос во время дефицита.

Тем временем

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю начало проверку по жалобам на завышение цен на бензин в регионе.

- В настоящее время в Приморском УФАС России на рассмотрении находятся два обращения по поводу завышения цен на автомобильное топливо во Владивостоке и в Арсеньеве, поступившее в 2021 году. На данный момент управлением ведется сбор и анализ информации, — сообщила пресс-секретарь управления Кристина Мирзаева.

Она уточнила, что УФАС ведет ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты крупнейших операторов, чтобы не допустить создания лидерами рынка необоснованно высоких цен. В случае если нарушения антимонопольного законодательства будут найдены, в отношении компаний, их допустивших, примут меры антимонопольного реагирования. Какие именно – не уточняется.