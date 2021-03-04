Пожарные рассказали, как тушили «Фрегат-2» во Владивостоке и с какими трудностями столкнулись

В доме с кучей современных систем не удалось предотвратить трагедию Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Страшный пожар в многоэтажке во Владивостоке во время которого погибли двое детишек, стал причиной пристального внимания к ЖК «Фрегат-2». Пока официальные службы разбираются в подробностях происшествия и проверяют исправность системы пожарной безопасности, приморцы делятся душераздирающими подробностями трагедии в сети и с журналистами. По словам очевидцев, беды можно было избежать, если корректно сработали бы все системы обеспечения безопасности в доме. «КП» обратилась за официальным комментарием к начальнику управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Приморского края, который был на месте и курировал работу личного состава.

– К месту тушения мы прибыли за 6 минут, это хороший показатель, особенно, если учесть, что 10 пожарная часть, к которой относится этот район, находится на Дальзаводской. На все высотные здания, в соответствии с документами предварительного планирования установлен повышенный ранг пожара – 2. При первом сообщении о пожаре выезжает сразу 10 основных автомобилей, при необходимости привлекаются дополнительные. Именно поэтому во «Фрегат-2» выдвинулось столько техники, – отметил подполковник внутренней службы Александр Сахаров.

По словам специалиста, работу подразделений осложнили хаотично припаркованные авто, из-за которых и без того в узком дворе пожарным машинам оказалось практически невозможно протиснуться.

Даже днем дворы сильно запаркованы Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– На первом этапе пришлось оставить спецтранспорт чуть ниже, а личный состав побежал к дому. Все было оперативно, в течение трех минут пожарные поднялись на 21 этаж и включись в аппараты. Были задействованы краны внутреннего противопожарного водопровода, они есть на каждом этаже. Когда спецтранспорт подъехал к дому, мы протянули резервную линию с цистерны, но ей не воспользовались, с водоснабжением проблем не было, – прокомментировал начальник управления организации пожаротушения.

Те самые пожарные краны на этажах Фото: Алексей САМУСЬКОВ

При этом жители дома уверяют, что проблемы с подачей воды все же были.

– Пожарные сначала пробовали раскрутить гидранты на этаже, но оттуда попросту не шла вода, пробовали они это на разных этажах, без толку, – поделился с «КП» один из очевидцев.

Как отмечает сотрудник МЧС, при пожаре в домах такого типа должна однозначно включаться пожарная сигнализация. Благодаря звуковой системе оповещения люди смогут оперативно узнать о случившемся и покинуть свои квартиры. Как уверяют жильцы «Фрегат-2», сигнализацию было слышно не на всех этажах, практически все, кто оказался выше 16, пребывали в неведении. Проверкой систем сейчас занимается Госпожнадзор.

Так выглядит пожарная сигнализация в кабинете консьержа. При тревожном сигнале работник должен сообщить о ЧП в службу спасения Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Современные высотки оснащены и другими умными системами, способными минимизировать последствия пожара.

– Система автоматики тут же блокирует лифты, они останавливаются и открываются, ими пользоваться во время пожара нельзя. Также должны открываться клапана дымоудаления и, естественно, дежурный, на чей пульт поступил сигнал, должен немедленно сообщить о ЧП в пожарную охрану. Сильное задымление было на 21 и близлежащих этажах. Даже при наличии системы дымоудаление дым невозможно убрать полностью за короткое время. Также проектом предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, именно через эту зону проводится эвакуация людей. Некоторые жители верхних этажей «Фрегат-2» даже не спускались вниз, а находились на лестничных клетках, – поделился специалист.

Несмотря на все технические новинки, трагедии в новостройке избежать не удалось. В квартире по соседству с горящей оказались двое детишек. Малыши попросту надышались угарным газом.

– По прибытию пожарные подразделения в первую очередь принимают меры по спасению людей. Мы проверяли все помещения. Эта квартира соседняя с той, где произошел пожар. Ее проверили в первую очередь. Если смотреть по времени, пожарные сработали оперативно, вынесли детей на руках и передали врачам скорой помощи. Всего с 21 этажа эвакуировали 4 детей. К сожалению, двоих спасти не удалось, – рассказал Александр Сахаров.

Сейчас расследованием ЧП занимаются ответственные инстанции. По итогу проверки станет понятно, сыграла ли решающую роль в трагедии халатность при проектировании, сдаче и эксплуатации дома, или гибель маленьких приморцев – страшное стечение обстоятельств. С семьей, потерявшей сразу двух детей, сейчас скорбит все Приморье. На месте трагедии уже появились цветы. Редакция «Комсомолки» приносит искренние соболезнования родителям. Следить за развитием событий можно в наших материал по теме: «Пожар на улице Нейбута во Владивостоке».

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