Подробности пожара на рыболовецком судне в Японском море 6 марта 2021: огонь еще не потушен, экипаж спасен

Судно, построенное в 1990 году, терпит бедствие в заливе Петра Великого. Фото: marinetraffic.com

Стали известны новые подробности пожара на рыболовецком судне в Японском море 6 марта 2021 года. Сейнер «Витим», принадлежащий ООО «Пасифик краб», продолжает терпеть бедствие в Приморье. Пожар, разгоревшийся ранним утром, еще не потушен. Как выяснила «КП», рядом с аварийным судном сейчас находятся два "спасателя", которые готовы приступить к ликвидации возгорания после официального согласия с судовладельцем.

Речь идет о спецтехнике Росморречфлота и Росрыбаловства. Спасатели ждут официального решения от судовладельца, который должен заверить свое согласие на борьбу с последствиями ЧП. Судно находится в дрейфе, главный двигатель остановлен.

– Волнение на акватории составляет 3 балла. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Можно сказать, что это предштормовая погода, – рассказал «КП» официальный представитель Росморречфлота.

По сообщению от судовладельца, перед выходом в очередной рейс «Витим» прошел плановое техническое обслуживание и ежегодное освидетельствование. В причинах случившегося будут разбираться эксперты. Отдельную проверку уже начала транспортная прокуратура.

К счастью, все 30 членов экипажа не пострадали. Единственное, стоит отметить, что один из моряков ранее во время рейса получил травму руки, предположительно, перелом. Несмотря на это, старший механик смог благополучно эвакуироваться.

Напомним, тревожный сигнал с места ЧП оперативно получили не только спасатели, но и гражданские суда, находящиеся неподалеку от острова Аскольд. Экипаж оперативно спустился на воду в спасательные плоты, после чего всю команду подняли на подоспевшее судно «Алчан». Моряков уже доставили во Владивосток. Судовладелец обещал помочь погорельцам материально и организовать их доставку по месту жительства за счет компании. После долгого дня, полного тревожных событий экипаж расселяют в гостиницы Владивостока.

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