Фото с места трагедии у Тавричанки, где погибла семья с тремя детьми, опубликовал СК

На место ЧП съехались спасатели, следователи, полицейские и прокурор района. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следственный комитет Приморья публикует фотографии с места трагедии у Тавричанки, где под лед провалилась машина с пятью людьми. Напомним, что 8 марта Алексей с супругой, двумя совместными детьми и племянницей выехали из Уссурийска в Надеждинский район на рыбалку. Ближе к вечеру отец девочки, брат Алексея, попытался связаться с мужчиной, но не смог. Алексей уже был вне зоны действия сети. Тогда обеспокоенный родитель забил тревогу: обратился за помощью к соцсетям и сообщил о пропаже пяти человек в полицию.

Машина провалилась под лед вместе с пятью людьми в ней. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Утром 9 марта на берегу реки Раздольная в районе Тавричанки было найдено тело женщины. Рядом с ней образовалась полынья, что давало повод полагать - под воду ушла машина. На место происшествия для выяснения всех обстоятельства произошедшего выехали краевые спасатели, сотрудники СК и полиции, а также прокурор района. Вечером 9 марта из воды вытащила тела трех несовершеннолетних 2013, 2006, 2007 годов рождения – двух девочек и одного мальчика. Самого Алексея не нашли ни в машине, ни рядом с ней. Поиски его тела продолжатся в среду 10 марта.

9 марта из воды вытащили тела троих детей. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Напомним, что проверку по факту трагедии организовали СК и прокуратура Приморского края.

- По предварительным данным водитель, тело которого пока не найдено, решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами – сообщили в пресс-службе СКР по Приморью.

Тело мужчины пока не обнаружили. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В прокуратуре также намерены проверить достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. Стоит отметить, что по результатам всех проверок будут приняты процессуальные решения.

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