Алексей Дунаев, чья семья погибла, провалившись под лед, умер после 20 дней скитания по тайге

Алексей Дунаев 20 дней не выходил из тайги. Его тело обнаружили недалеко от места трагедии. Фото: из личного архива

29 марта в Надеждинском районе Приморья обнаружили тело Алексея Дунаева, чья семья погибла, провалившись под лед в автомобиле. Эксперты установили, что мужчина погиб от переохлаждения за день до его обнаружения. Алексей 20 дней скитался по тайге, так и не выйдя к людям.

Трагедия произошла 8 марта. Автомобиль Ниссан Датсан, в котором находился Алексей, его супруга, двое их детей и племянница, ушел под лед на реке Раздольная в районе Тавричанки. На следующий день 9 марта, на берегу реки очевидцы обнаружили тело обмороженной женщины - супруги Алексея. Спасатели позднее извлекли тела трех детей, но следов главы семейства так никто и не нашел.

Как оказалось, все это время Алексей был жив, он скитался по тайге, но так и не вышел к людям. Спустя 21 день после трагедии его тело нашли неподалеку от того места, где автомобиль ушел под лед. Согласно заключению эксперта смерть наступила за сутки до обнаружения. Мужчина умер от переохлаждения. По предварительным данным он потерял сознание от истощения и замёрз.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели семьи на реке в Надеждинском районе. По предварительным данным трагедия произошла после того, как водитель автомобиля решил сократить путь и выехал на лед.

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