Стали известны имена претендентов на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока» 2021 года

13 апреля комиссия Думы Владивостока рассмотрит кандидатуры претендентов на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока» 2021 года Фото: Ксения КРЫМОВА

В городской Думе 13 апреля в 13 часов комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» рассмотрит кандидатуры претендентов на получение звания в 2021 году.

Это будет второе заседание комиссии, на первом был избран ее председатель, которым стала председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран. Напомним, в составе комиссии 10 человек: по три представителя от Думы города Владивостока, администрации города, почетных граждан и один представитель Общественного совета Думы города Владивостока.

В списке кандидатов на присвоение почетного звания восемь имен:

Александр Аксенов, руководитель КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж», заслуженный тренер РФ. Выдвинут Ассоциацией спортсменов ДВ «Мы родом из самбо».

Эдуард Барсегов, скульптор, профессор ДВФУ, заслуженный художник России, автор памятников Пушкину, Кириллу и Мефодию во Владивостоке. Выдвинут приморским отделением партии «Единая Россия» совместно со Всероссийским Пушкинским обществом.

Александр Городний, меценат, директор галереи современного искусства «Артэтаж». Инициатором выдвижения выступило АНО «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае». Более 80 организаций и предприятий поддержали его кандидатуру в этом году.

Петр Осичанский, президент общественной организации «Дальневосточная ассоциация морских капитанов». Выдвинут этой же организацией.

Ольга Перова, главврач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1». Выдвинута коллективом поликлиники.

Александр Ткачук, мастер спорта по боксу, тренер, председатель приморского «Союза писателей России». Выдвинут этой же организацией.

Константин Цыбулин, директор МБУ «Содержание городских территорий». Выдвинут главой Владивостока Олегом Гуменюком.

Галина Шаврина, заслуженный учитель России (выдвинута коллективом МБОУ «Центр дополнительного образования "Эврика" города Владивостока»).

В этом списке достойных людей особо привлекают внимание три претендента на получение звания. Все трое были среди кандидатов и в прошлом году.

Кандидатуру Александра Городнего, несмотря на беспрецедентную поддержку горожан, а его выдвижение поддержали более 40 организаций, комиссия 2020 года решила не рекомендовать на рассмотрение Думой.

Александр Ткачук был рекомендован, но в конечном итоге городские депутаты решили не рассматривать его кандидатуру из-за спорных моментов в биографии. Похоже, в этом году все сомнения по поводу персоны Ткачука уже развеялись.

Также среди претендентов прошлого года был и Эдуард Барсегов, который, как и Александр Городний был «отсеян» комиссией и до обсуждения на заседании Думы его кандидатура не дошла.

На следующей неделе комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» подготовит предложение, выбрав одну из восьми кандидатур, и отдаст его на рассмотрение депутатам Думы.

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