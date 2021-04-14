Строители фонтана во Владивостоке приостановили раскопки в месте обнаружения старинного туннеля на площади

Туннель оказался прямо под площадью. Фото: Василий Красюк

Туннель, который был обнаружен при раскопке котлована для фонтана на главной площади Владивостока, смогли осмотреть специалисты. В сточном дренажном коллекторе дореволюционной постройки эксперты обнаружили фрагменты фарфоровой посуды конца XIX – начала XX века. На данный момент работы рядом с исторической находкой приостановлены для более тщательного обследования.

Вход в туннель нашли во время земельных работ на площади. Фото: Василий Красюк

Напомним, строители «сухого» бассейна, который должен появиться на площади Борцов Революции уже к осени, наткнулись на старинный каменный туннель. Часть прохода оказалась завалена землей. Необычная находка в самом центре города приковал внимание не только общественности, но и историков, диггеров, архитекторов, фотографов и других.

– При проведении строительных работ на центральной площади, действительно, был обнаружен тоннель. Предположительно это часть дренажной системы. Накануне туда были приглашены специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края и Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, которые провели первичное обследование объекта. В ближайшее время будет принято решение о тактике дальнейших действий. В месте обнаружения тоннеля работы приостановлены,– прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе администрации города.

Дренажная система прекрасно сохранилась. Фото: Василий Красюк

Как отмечают сотрудники музея, вчера не удалось более тщательно осмотреть место разреза.

– При осмотре разреза было установлено, что коллектор устроен со следами культурных остатков в грунте. Он возведен на погребенном слое почвы с большим количеством органических остатков. Это может свидетельствовать о его исторической ценности: черная почва может быть дневной поверхностью Владивостока конца XIX – начала XX века. Сейчас необходимо ставить вопрос о проведении дальнейшего исследования, так как обследование территории не было произведено полностью, не было и согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия, которое необходимо в рамках исполнения №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», – поделились специалисты Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева на официальной страничке в сети.

О необходимости тщательного обследования исторического объекта заявили и в правительстве Приморского края.

– Порядок установления определен постановлением Администрации Приморского края, согласно которому информация выносится сначала на рассмотрение общественного совета при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края – это постоянно действующий орган, куда входят эксперты, аттестованные министерством культуры РФ, краеведы, специалисты в области архитектуры. Объект будет всесторонне изучен, измерен, описан, после чего будет принято решение, как этот объект сохранить. Либо к нему обеспечат доступ, либо законсервируют для предотвращения дальнейшего разрушения, – подчеркнул заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев.

Не исключено, что при осмотре исторического объекта, который прекрасно сохранился несмотря на годы, эксперты найдут что-то ценное. «КП-Владивосток» следит за развитием событий.

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