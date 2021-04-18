На Камчатке, провалившись под лед, погиб начальник ГИБДД

Фото: гибдд.рф.
На Камчатке трагически погиб начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского. Майор полиции отправился на подледную рыбалку, которая стала роковой. Следственный комитет уже организовал проверку по факту смерти человека на льду.
Все случилось в воскресный выходной, 18 апреля, в Вилючинском городском округе. Глава ГИБДД Виталий Сергеев вместе с товарищами отправился на рыбалку на Озеро Вилюй. Пока вокруг образовалась организационная суета, 49-летний мужчина остался на водоеме один. Когда товарищи вернулись, то обнаружили в воде тело без признаков жизни. Предположительно, Виталий Сергеев провалился под лед и не смог выбраться наружу.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю сообщили, что по факту гибели мужчины уже проводится процессуальная проверка. ЧП также находится на контроле у региональной прокуратуры.
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