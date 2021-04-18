На Камчатке, провалившись под лед, погиб начальник ГИБДД

Фото: гибдд.рф.

На Камчатке трагически погиб начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского. Майор полиции отправился на подледную рыбалку, которая стала роковой. Следственный комитет уже организовал проверку по факту смерти человека на льду.

Все случилось в воскресный выходной, 18 апреля, в Вилючинском городском округе. Глава ГИБДД Виталий Сергеев вместе с товарищами отправился на рыбалку на Озеро Вилюй. Пока вокруг образовалась организационная суета, 49-летний мужчина остался на водоеме один. Когда товарищи вернулись, то обнаружили в воде тело без признаков жизни. Предположительно, Виталий Сергеев провалился под лед и не смог выбраться наружу.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю сообщили, что по факту гибели мужчины уже проводится процессуальная проверка. ЧП также находится на контроле у региональной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК обнародовал подробности трагедии на реке у Тавричанки, где под лед провалилась семья с тремя детьми

Со дна воды вытащили тела несовершеннолетних, женщину ранее нашли на берегу, поиски тела мужчины продолжатся 10 марта (подробности...)

Тела трех детей, провалившихся под лед в машине в районе Тавричанки, вытащили из воды

Главу семьи не нашли ни в автомобиле, ни рядом с ним (читать дальше...)

«По-моему, труп лежит»: семья с детьми утонула, провалившись под лед в Приморье

СК проверяет информацию, которая появилась в сети (видео...)

«Какое горе, сразу пять жизней»: в Приморье машина с тремя детьми и двумя взрослыми ушла под воду – не выжил никто

Тело одного из них нашли на берегу, все остальные находятся под водой (продолжить...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14