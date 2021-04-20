«Находимся в крайне тяжелом состоянии»: вице-мисс Приморья чудом спаслась из тонувшего «Лексуса» после обрушения моста

На снимке сама Даша. Фото: instagram/kornilova.dasha

18 апреля. Белый «Лексус» с крутыми номерами выехал из Владивостока в поселок Нововарваровка – там расположена турбаза с домиками. В салоне дорогостоящего автомобиля – пять девушек и один мужчина, который находился за рулем машины. Девушки все как на подбор – писаные красавицы с внушительными подписчиками в соцсетях. Багажник элитной иномарки практически забит алкоголем. Компания ехала отдыхать и, как говорят сами инстамодели, хотели «устроить треш». Веселье началось еще в салоне авто. Алкоголь, прямые эфиры, видео – девушки не скрывали от своих подписчиков, что затеяли грандиозную вечеринку. Тогда еще никто не знал, что тусовка закончится трагедией, а на видео попадут последние минуты их жизни.

Впереди деревянный мост, который ведет в тот самый «туристический городок». Как потом станет известно, переправу несколько лет назад построил сам коммерсант. Только вот местные оценили его нынешнее состояние как аварийное. И вот машина, груженная шестью людьми и коробками горячительных, уверенно начала путь по ней. Что именно случилось потом – пока неизвестно. По версии следствия, водитель не справился с управлением и выехал за ограждение переправы, после чего рухнул в реку Арсеньевка вместе с частью моста. «Лексус» стремительно потащил на дно своих пассажиров. Из-за высокого давления в машине лопнули оконные стекла. Это стало спасательным кругом для трех девушек, которые сидели на заднем сидении. Они смогли выбраться из машины и добраться до берега.

Аварийный деревянный мост рухнул вместе с машиной. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Одной из трех спасшихся стала Дарья Корнилова, блогер, вице-мисс Приморья 2012 года, ныне модель. Судя по фотографиям в сети, в прошлом году девушка стала мамой – родила дочь. В 2019 году на ее странице опубликованы свадебные фотографии с супругом. Находится ли она до сих пор с ним в браке – пока неясно.

У девушки 10 тысяч подписчиков с которыми она поделилась сообщением: «Я жива! Я смогла выбраться из машины через разбитое окно». Буквально несколько часов назад девушка добавила в своих историях, что не готова беседовать с журналистами.

- Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в кране тяжелом состоянии, - пишет Дарья у себя на странице в сети.

Дарья когда-то занималась дрессировками собак, была профессиональным хендлером. Опыт работы в этой сфере у девушки больше 10 лет. В копилке Даши чемпионы Европы, Азии и даже мира. Однако в последнее время девушка активно занялась своими социальными сетями. Разумеется, инстамоделе понадобится время, чтобы прийти в себя и вернуться к прежней жизни.

Кое-что до сих пор остается загадкой. По информации источников «КП», все девушки и парень были малознакомы. Подругами дамы тоже не были. Что именно объединяло компанию, кроме желания хорошо провести время, неизвестно.

Тела двух человек (девушки и мужчины-водителя) до сих пор не найдены. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Напомним, что по факту гибели трех человек следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Спасатели уже подняли со дна реки тот самый «Лексус», который потопил пассажиров. В салоне машины нашли тело одной девушки. Поиски мужчины-водителя и еще одной дамы продолжаются. Есть вероятность, что их течением унесло дальше. Расследование уголовного дела продолжается.

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