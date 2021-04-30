Выходила в спешке, все падало из рук. "Комсомолка" побывала на месте убийства малышей во Владивостоке

Трагедия разыгралась на улице Толстого во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Престижный район, дом с чистеньким подъездом, видеонаблюдением и отличной детской площадкой, куда стремятся попасть детишки со всего района. Кажется, здесь есть все для счастливой жизни и беззаботного детства. Однако эта самая жизнь, а точнее сразу три, оборвались в одночасье.

Входная дверь квартиры, где разыгралась трагедия, сейчас опечатана. Фото: Милана СОКОЛ

"КП-Владивосток" побывала на месте тройного убийства в Ленинском районе города. Жители 14 этажного дома на Толстого, либо опускают головы, завидев журналистов, либо очень немногословны. Но о трагедии, разыгравшейся в многоэтажке, наслышаны все. Оно и понятно, ведь речь идет сразу о трех погубленных жизнях - отце семейства и двух его малышах.

Площадка - любимое место ребятни со всего района. Фото: Милана СОКОЛ

Страшнее всего, что подозреваемой в жестоком убийстве стала супруга погибшего. В головах людей попросту не укладывается, как такая драма могла разыграться в их доме. По словам жильцов, последний раз 37-летнюю Екатерину видели 28 апреля.

Из общего благоустройства выделяется только сгоревшая машина, стоящая неподалеку от окон квартиры Екатерины. Фото: Милана СОКОЛ

Как отмечают очевидцы, женщина явно была взволнована, выходила из подъезда в спешке, уронила какие-то вещи, быстро подняла и тут же ретировалась. Стоит отметить, что охарактеризовать супругов или их взаимоотношения не смог никто из опрошенных. "Да есть такая многодетная семья, живут на втором этаже, но, что у них там стряслось, одному Богу известно".