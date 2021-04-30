СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух 5-летних детей и отца этих малышей в Приморье

Если вина матери в тройном убийстве будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: личная страница подозреваемой в сети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» после жуткой находки, обнаруженной в квартире дома по улице Толстого. 29 апреля в комнате нашли тела трех человек – 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей. На трупах явные следы насильственной смерти. Чтобы разобраться в обстоятельствах страшного тройного убийства, на место выехала следственно-оперативная группа. Место преступление уже осмотрено сотрудниками ведомства, ими же изъяты улики, которые помогут раскрыть детали случившегося.

- Был организован розыск супруги потерпевшего, которая является матерью малолетних детей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ее местонахождение, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. -В настоящее время подозреваемая задержана и допрошена. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Оперативникам предстоит установить все детали произошедшего. Если женщину признают вменяемой, а ее вину докажут в суде, ей грозит до 20 лет лишения свободы

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