После кровавой расправы над мужем и детьми мама тройни пройдет психолого-психиатрическую экспертизу во Владивостоке

Мотив преступления до сих пор неизвестен. Фото: личная страничка женщины в соцсетях.

Ряд судебных экспертиз назначено после зверского убийства двух пятилетних детей и их отца во Владивостоке. Проходить их будет мама тройняшек, ведь именно она является главной подозреваемой в смерти своих малышей и супруга. Женщину уже задержали и допросили. Ей предстоит пройти медицинское, дактилоскопическое, молекурярно-генетическое и психолого-психиатрическое исследования. Если маму тройняшек признают вменяемой, а на суде будет доказана ее вина, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Причины крайне веские - в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке обнаружены тела 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей. На трупах следы насильственной смерти – колото-резанные раны. Еще один мальчик - единственный из тройняшек, который остался в живых, спасся лишь, потому что был в это время в детсаду. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного комитета и полиции. Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудникам еще предстоит выяснить все детали произошедшего, в частности – установить мотив преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выходила в спешке, все падало из рук. "Комсомолка" побывала на месте убийства малышей во Владивостоке

В элитной многоэтажке стараются не распространяться о трагедии (подробнее..)

Тела деток спрятала в сумку. Стали известны подробности кровавой расправы над малышами во Владивостоке

В тройном убийстве подозревают многодетную мать (подробности...)

Единственного из тройняшек, который остался в живых после убийства семьи, поместили в реабилитационный центр в Приморье

Ребенок находился в детском саду, это спасло ему жизнь от рук собственной матери (подробнее..)

СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух 5-летних детей и отца этих малышей в Приморье

Подозреваемой в зверском преступлении оказалась мама дошколят (читайте также...)

Во Владивостоке мать тройняшек зарезала мужа и детей, а после спокойно отправилась в кино

Во время кровавой семейной разборки уцелеть удалось лишь одному малышу (фото)

Адвокат рассказал, какое наказание грозит жительнице Владивостока, жестоко убившей своих детей и мужа

Женщина может избежать уголовного наказания, если ее признают невменяемой (подробности...)