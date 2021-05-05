«Она была хорошим человеком, у нее столько друзей»: мать тройняшек из Владивостока, убившая детей и мужа, признавалась, что устала

Екатерина с мужем Денисом, тройняшками и их бабушкой. Фото: соцсети подозреваемой.

Расправа над мужем и детьми, которую учинила на прошлой неделе жительница Владивостока, мама пятилетних тройняшек, стала настоящим шоком для тех, кто знал Екатерину лично. Журналисту «КП-Владивосток» удалось поговорить с одной из ее подруг, которая рассказала, что семья, в которой произошла трагедия, была вполне благополучной, недостатка в деньгах не испытывала. А запланированные и долгожданные дети — тройняшки Кирилл, Дима и Виктория — были зачаты с трудом, а потому были «залюбленные и ухоженные с самого рождения».

Дети родились пять лет назад благодаря ЭКО. Поначалу с уходом за детьми помогала мама Кати, а когда они подросли, молодые родители переехали в большую, новую квартиру на улице Толстого во Владивостоке. Там позже и оборвались две детских жизни и жизнь отца семейства.

— Поверьте, она была хорошим человеком, не зря у нее столько друзей. И поддержка одно время от нее была. Не знаю, что случилось в семье... не могла она на трезвую голову такое совершить, — говорит знакомая Екатерины, попросившая не называть ее имя.

Однако признаки грядущей трагедии все же были. В последнее время в переписках Екатерина на все вопросы «как дела», отвечала, что устала… В последний раз подруги общались в марте, и Екатерина сообщила, что в семье какие-то проблемы. Екатерина с мужем ранее уже расходились, но потом снова стали жить вместе. Соседи тоже утверждают, что в последнее время супруги ссорились, а в конце апреля очередная размолвка вылилась в трагедию.

По словам соседей, в семье давно был разлад. Фото: соцсети подозреваемой.

— Мы не виделись 4 года, так как я уехала, но списывались все года. Была в гостях перед отъездом, детки уже ползали, дома — чисто, сытно, уютно. Она добивалась успеха в любом деле. В дружбе, работе, детях, — рассказывает собеседница «КП». — Дима был похож на ее мужа, Дениса, она как-то говорила, что в семье Дениса Димку больше любили.

Напомним, в тот роковой день Екатерина расправилась с мужем и двумя детьми — Димой и Викой, третий же, Кирилл, был в детском саду. По словам соседей, погибшие дети якобы отставали в развитии или и вовсе страдали каким-то заболеванием, что и могло спровоцировать срыв. Подруга Екатерины о диагнозе малышей ничего не знала, хотя детей перед отъездом видела лично, но проблем не заметила. Правда, добавляет: «Заметно по фото, что Вика и Дима не улыбаются».

Подруга Екатерины считает, что трагедии могла стать затяжная депрессия. Психологи же не исключают версию психиатрического расстройства. В какой именно плоскости — психиатрической или психологической — находится мотив убийства, еще только предстоит следствию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство", и в случае, если вина женщины будет доказана и ее не признают невменяемой, ей грозит до 20-ти лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смертная казнь. Однако, как отмечают адвокаты, на высшую меру наказания сейчас в России наложен мораторий.

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