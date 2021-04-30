Единственного из тройняшек, который остался в живых после убийства семьи, поместили в реабилитационный центр в Приморье

Дальнейшую судьбу мальчика определит суд. Фото: личная страница подозреваемой в сети.

Пятилетний мальчик – единственный из тройняшек, который остался в живых после убийства его брата, сестры и отца, помещен в реабилитационный центр. По подозрению в совершении жуткого тройного убийства задержана мама несовершеннолетних.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В квартире нашли тела пятилетних мальчика и девочку, а также 40-летнего отца детей с явными следами насильственной смерти.

- Ребенок, действительно, сейчас изъят и находится в реабилитационном центре. Это обычная процедура при расследовании уголовного дела, - рассказал источник «КП» в силовых структурах.

Опекуна мальчика определит суд, а пока он будет находиться под пристальным наблюдением специалистов.

Тем временем, расследование уголовного продолжается. Если маму тройняшек признают вменяемой, а затем суд докажет, что она виновна в зверском убийстве, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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