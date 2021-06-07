Вместо СИЗО – в больницу: экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк внезапно вышел на связь

Бывший глава города показал травмированную руку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк прервал недельное молчание, которое началось с новостей об обысках и уголовных делах. За это время в СМИ появилось немало публикаций, в которых шла речь о многомиллионных взятках и возможном аресте, а таинственности добавлял и тот факт, что телефон экс-мэра все это время не отвечал и молчали соцсети. Но после прошедших выходных соцсети снова ожили, и Олег Гуменюк поделился со своими подписчиками новостью о том, что с ним приключилось несчастье: он травмировался на Примринге во время заезда.

– Боролся за победу на подиуме, но получилось столкновение, сильное, – рассказал Олег Гуменюк и показал места ушибов на левой руке. – Сейчас поеду в больницу, но я думаю, что все пройдет.

На видео заметны царапина и припухшее место на предплечье, а также покраснение на плече.

Затем в этой же соцсети Олег Гуменюк сделал более подробный пост, в котором написал, что столкновение было неожиданным для него, но такое периодически случается во время гонок.

– К опасным ситуациям, происходящим на треке, всегда стараюсь относиться спокойно, тем более когда знаю, что был прав и двигался по своей траектории! – отметил экс-мэр.

Напомним, что Олег Гуменюк объявил о решении уйти в отставку 18 мая 2021 года. Оставить пост его попросили полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Экс-мэр не справлялся со своими задачами градоначальника, а его деятельность, особенно ремонт и перекладка бордюр, стала поводом для многочисленных шуток, мемов и постоянного осуждения. Свой пост Гуменюк занимал чуть более двух лет.

Вскоре после отставки, 31 мая, в коттедж Олега Гуменюка с обысками нагрянула Федеральная служба безопасности (ФСБ). По данным личного источника редакции, ФСБ проводила осмотр жилища и еще по нескольким адресам, к которым имеет отношение бывший градоначальник, из-за махинаций с местами на кладбище.

Кроме того ряд приморских СМИ написал, что экс-мэр из свидетеля может превратиться в подозреваемого в получении крупной взятки, а именно 20 миллионов рублей, переданных бизнесменом через посредника. Официально эта информация пока не подтверждается.

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