Кристина жила своим сыном: сестра и подруги рассказали о семье, пропавшей на Ханке

Семья у Андрея и Кристины дружная. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Общественность Приморья с замиранием сердца следит за происшествием на Ханке. Там до сих пор продолжаются поиски неожиданно исчезнувших Андрея и Кристины, чей трехлетний сын был найден замерзающим на берегу озера. «КП – Владивосток» поговорила с сестрой и двумя подругами пропавшей Кристины.

Возможно, они удирали

Сестра Кристины рассказала о племяннике. Маленький Демид сейчас находится с бабушкой, мамой Андрея, малыша сегодня перевели из реанимации в обычную палату.

– Демид уже разговаривает, но у ребенка испуг, – делится собеседница редакции.

Поиски родителей Демида все еще продолжаются. Однако, по словам девушки, в 20 часов станет понятно, продолжат ли спасатели поиски или прекратят. Если они свернут кампанию, тогда родным придется справляться своими силами.

Теории по поводу того, что же на самом деле произошло на Ханке, продолжают множиться: от аварии до побега родителей. Сестра пропавшей говорит, что версий у них много, но побег – не одна из них.

– Знаю одно: сестра никогда бы не оставила машину открытой и куда-то уехала. Возможно, они удирали от кого-то, может, местные обкуренные аборигены за ними следили, так как машина была открыта и на столе еда, личные вещи и так далее. Но телефоны не найдены, они были у них с собой, – рассказала свою версию девушка. Кстати, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Она добавила, что Кристина звонила своей маме и свекрови до часу дня в день пропажи, 10 июня. Сейчас сообщения в Вотсапе не проходят, а висят с одной галочкой. Больше подробностями и личной информацией девушка не захотела делиться. Она еще раз написала, что ребенок жив и здоров, а родственники находятся в состоянии шока.

Очень любили своего сына

Своими мыслями по поводу трагедии поделилась и подруга Кристины, Ирина.

– Мои предположения, что они с Андреем вылетели из лодки. Возможно, в панике искали ребёнка и захлебнулись. А бросить или даже оставить малыша одного, как некоторые пишут, не могли. Кристина жила своим сыном, – рассказала подруга.

Ирина вспоминает, что пара вместе долго, Кристина и Андрей вместе уже шесть или семь лет. Семья у них получилась хорошая, девушка все свое время отдавала сыну и любила больше жизни, ведь Демид – очень долгожданный и желанный малыш. Родители даже на отдыхе не расставались с мальчиком, постоянно, практически с рождения, брали с собой, а в последнее время Андрей давал трехлетнему ребенку порулить. Конечно, под чутким контролем.

Как добавила еще одна близкая подруга Кристины, Ольга, мужчина очень любил своего сына, а семья – дружная. Они втроем каждые выходные ездили отдыхать, и Кристина ни за что бы не поехала на лодке, да еще и с сыном, в вечернее время. И мужу бы не позволила выходить на воду так поздно.

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