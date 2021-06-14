Пошел на поправку: малыша, родители которого пропали на озере Ханка в Приморье, готовят к выписке

Мальчика планируют выписать в ближайшее время. Фото:primorsky.sledcom.ru.

История, с исчезновением семьи на озере Ханка, которая буквально потрясла все Приморье, к сожалению, пока не закончилась «хеппи эндом». Да и надежда на счастливый финал с каждым часом становится все призрачнее. Но хорошие новости все же есть. Малыша, найденного на берегу с переохлаждением, готовят к выписке. Рассказываем, что известно на данный момент о трагедии в Ханкайском районе.

Маленькое счастье

Трехлетний Демид, которого нашли замерзающим на озере Ханка, пошел на поправку. Мальчик попал в Ханкайскую ЦРБ в тяжелом состоянии, у ребенка было серьезное переохлаждение и испуг. Малыша привезли в медучреждение после ЧП, которое произошло на озере Ханка. Маленького жителя края нашли на берегу озера, лежащим лицом вниз на песке. Следователи считают, что лодка в которой изначально находился мальчик, могла попасть на мель, не исключено, что семья оказалась за бортом. Жизнь ребенку, скорее всего, спас жилет.

Накануне пациента перевели из реанимации в обычную палату. У ребенка появился аппетит, малыш немного отошел от стресса, начал смотреть мультики. 14 июня корреспондент «КП-Владивосток» связался с минздравом Приморского края, чтобы узнать о состоянии Демида.

– Завтра планируется выписка после контрольных анализов. С ребенком в отделении находится бабушка, – прокомментировала пресс-секретарь ведомства Светлана Дмитриченко.

Где же родители?

Поиски родителей мальчика – Андрея ( 1979 года рождения) и его супруги Кристины (1989 года рождения) до сих продолжаются. Как отметили специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю, в поисково-спасательной операции также участвует полиция и волонтеры. В социальных сетях неравнодушные жители края ищут владельцев квадракоптеров, которые могли бы помочь прочесать акваторию и берега с воздуха.

Напомним, семья планировала провести праздничные выходные на берегу озера Ханка, неподалеку от села Троицкое. Стоит сразу отметить, супруги и их любимый сынок привыкли к активному отдыху. Родители неоднократно выбирались на рыбалку и устраивали пикники на природе. Вот и в этот раз ничего не предвещало беды. Пока местные жители не забили тревогу, заметив, что палаточный лагерь пустует долгое время. Внимание очевидцев привлекли оставленные вещи, еда на столе и незапертая машина, словно туристы отлучились на минутку, но по какой-то причине так и не вернулись.

Супруги любят активный отдых, малыша часто брали с собой. Фото: личные странички героев публикации.

Застрявшую в ветвях лодку с оторванным мотором нашли в 7 километрах от лагеря, поблизости лежал замерзающий малыш. К счастью, его здоровье на данный момент уже не вызывает опасений медиков.

Официально

На месте трагедии помимо полиции, побывали представители следственного комитета и прокуратуры.

По факту исчезновения супругов Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Следователи навестили малыша в больнице, решив порадовать ребенка подарком. Демиду подарили радиоуправляемую машинку. Малыш по взрослому старается успокаивать своих близких, уверяя, что все будет хорошо.

Родственники не оставляют надежд найти супругов живыми. С момента исчезновения пошли четвертые сутки. «КП-Владивосток» следит за развитием событий и тоже надеется на благополучный финал.

Лодка застряла в ветвях у берега. Фото: primorsky.sledcom.ru.

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