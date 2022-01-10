В Приморье резко подорожало ОСАГО

Полисы "автогражданки" подорожали на большей части Приморья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый масштабный пересмотр Центробанком РФ региональных коэффициентов ОСАГО привел к существенному подорожанию полисов ОСАГО для жителей приморской глубинки. Теперь жителям небольших городов, поселков и сел края придется заплатить за страховой полис на 17% больше.

Подорожание произошло после вступления 9 января в силу указания ЦБ РФ об изменении региональных коэффициентов для обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Регулятор расширил границы тарифного коридора на 10% в каждую сторону, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

В Приморском крае полис «автогражданки» подорожает в среднем на 17%. Правда, новые тарифы не распространяются на крупные города края – для автомобилистов Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Арсеньева и Спасска-Дальнего стоимость страховки останется прежней.

Как уже писала "Комсомольская правда – Владивосток, в прошлом году Приморье столкнулось с проблемами при оформлении ОСАГО из-за высокого уровня липовых ДТП и деятельности автоподставщиков. Край занял первое место в региональном рейтинге Российского союза автостраховщиков (РСА) по уровню мошеннических выплат в ОСАГО в РФ. В РСА установили, что здесь происходит больше всего липовых аварий с целью получения страховой выплаты. Безусловным лидером по количеству совершенных «автоподстав» стало целое семейство из Владивостока: мама, папа и сын инсценировали порядка 160 ДТП во Владивостоке.

Также регион занимал первую строчку в «красной зоне» мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО от Центрального банка Российской Федерации. Как сообщали в Дальневосточном ГУ Банка России, частота убытков и средняя страховая выплата в Приморье имеют тенденцию к постоянному росту, а количество страховых случаев на территории региона на целых 42% превышает общероссийский показатель.

Первые сложности при покупке ОСАГО приморские автовладельцы ощутили летом 2021 года – купить полис «автогражданки» в регионе было практически невозможно до конца года.

В конце декабря в регионе создали рабочую группу для решения проблемы. В нее вошли представители Дальневосточного ГУ Банка России, правонадзорные органы и профильные министерства Приморья.