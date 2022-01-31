Беглого экс-депутата Госдумы от Приморья «раскулачили» еще на миллиард

Опальный политик продолжает терять активы. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Бывший депутат Госдумы от Приморья и видный единоросс Сергей Сопчук, ныне находящийся в международном розыске, лишился комплекса отдыха «Маяк» во Владивостоке. По решению Замоскворецкого районного суда Москвы элитный комплекс стоимостью 900 миллионов рублей изъят в доход государства. Также с Сопчука и его сестры Людмилы Стуковой, которой комплекс принадлежал по документам, взыскали 135 миллионов рублей прибыли «Маяка» за 13 лет.

В исковых требованиях Генпрокуратуры, которые полностью удовлетворил суд, необходимость изъятия «Маяка» в собственность государства обосновывалась тем, что являясь госслужащим, а после депутатом Законодательного собрания Приморья и Госдумы РФ, Сергей Сопчук продолжал заниматься коммерческой деятельностью и получать прибыль, что противоречит требованиям антикоррупционного законодательства.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Владивосток», обращение в суд об изъятии у семьи Сопчука «Маяка» поступило 11 ноября прошлого года. После этого база отдыха сообщила о приостановке своей деятельности с 6 декабря «в связи с невозможностью гарантировать исполнение своих обязательств перед гостями». Компания отменила бронирования и начала возвращать клиентам деньги.

Незадолго до этого Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в отношении экс-депутата уголовных дел о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Одновременно политика объявили в международный розыск - следствие полагает, что он успел скрыться от правосудия за границей.

После возбуждения уголовных дел, «Единая Россия», в которой Сопчук многие годы занимал ответственные посты и от которой неоднократно избирался, объявила о приостановке его членства в партии.

Стоит отметить, что годом ранее, в январе 2021 года, еще до возбуждения уголовных дел и бегства политика, Генпрокуратура через тот же суд добилась взыскания с Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести ему доход более 38 миллиардов рублей.