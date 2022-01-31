Дело о раздавленной плитой машине во Владивостоке наконец-то сдвинется с мертвой точки

- Пока все тихо, дальше будет видно, что да как, - Александр. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в ноябре 2020-го года у дома №34 по улице Нейбута к Александру без его желания пришла популярность. Оно и не удивительно, видеоролик, на котором в приморца и его новенький автомобиль летит бетонная плита, разлетелся по социальным сетям. Не каждый день на тебя сваливается кусок от дома. Рок-группа «Ногу свело» и вовсе вставила знаменитые кадры в свой предновогодний клип «Пора прощаться, 2020». Мужчина чистил авто от снега, как раз тогда по Приморью прошлись ледяные дожди, он успел отскочить в последний момент, а вот машина превратилась в груду металла. Больше года чудом выживший владелец убитой Nissan X-Trail ждет компенсации от управляющей компании. Наконец стала известная дата первого заседания – первое февраля.

Проведем вас по этой истории от начала и до конца, но точку в ней, конечно, пока рано ставить, ведь даже сам Александр не знает, чего ожидать в суде.

- Пока все тихо, дальше будет видно, что да как. Честно говоря, я даже не знаю, чего ожидать это Россия, тут все может быть. Может еще годик придется подождать, - рассказал мужчина корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, причиной падения плиты, закрывавшей на крыше вентиляционную шахту, стало то, что к ней были прикреплены кабельные линии Интернет-провайдеров. Из-за обледенения проводов и сильного ветра боковые стены шахты сложились, а плита сместилась и упала на автомобиль.

Когда все это произошло, люди решили поддержать парня и открыли сбор денег. Переводы забавно подписывали: «На валерьянку», «Будь здоров» и так далее. При этом сам пострадавший автовладелец явно не ожидал подобного развития событий, поэтому оказался удивлен доброте незнакомцев. Но собранная сумма оказалась ничтожно мала, о покупке новой машины можно было не мечтать, к тому же много денег пришлось отдать за экспертизу и эвакуатор.

А пока общество сопереживало Александру, прокуратура признала директора управляющей компании виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В итоге владельцу убитого авто выплатили 10 тысяч в качестве моральной компенсации.

И после всего этого пошли месяцы затишья. То, что осталось от автомобиля, находится на стоянке (Которая, кстати тоже не бесплатная). Пока не закончится суд с этой грудой металла ничего сделать нельзя, в том числе продать на запчасти. Денег на новую «ласточку» у парня нет, остается довольствоваться такси и общественным транспортом.

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