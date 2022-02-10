Борис Кубай предрек Приморью погодные сюрпризы во второй декаде февраля

Приморцам стоит готовиться к снегу и морозам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первая декада февраля в Приморье выдалась достаточно теплой. В некоторых районах края температура воздуха поднималась до +5°C. Однако на выходные, 12 и 13 февраля, синоптики предсказывают снегопад различной интенсивности и морозы до -18°C. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, к чему готовиться приморцам во второй декаде месяца.

По словам синоптика, первые десять дней февраля в тропосфере чуть севернее Амура формировалась арктическая фронтальная зона. Сейчас же она взяла направление с севера на юг и через Хабаровск и Приморье движется к Японскому морю.

- Проходя над территорией нашего края, фронтальная зона обусловит неустойчивую погоду с небольшим и умеренным снегом, а на востоке Приморья в отдельные дни и сильным.

По прогнозу Бориса Кубая, температура воздуха с 13 февраля поменяет курс с тепла на холод. А с 15 по 16 февраля во Владивостоке и на юге края может выпасть от четырех до шести миллиметров снега. Местами осадки будут сильными. Синоптик отметил, что снегопад покроет сухую траву и снизит опасность возникновения пожаров.

Напомним, что вероятность небольшого снегопада синоптики предсказали Приморью на пятницу, 11 февраля.

Также снежные осадки ожидаются и в выходные, 12 и 13 февраля. По информации портала «Примпогода», снег различной интенсивности выпадет в крае из-за циклона. Ночью, 12 февраля, в крае похолодает до -18°C. Днем циклон уйдет в сторону Японского моря, поэтому температура воздуха поднимется до +4°C.

В воскресенье, 13 февраля, вновь выпадет снег, а морозы опустятся на 2 – 6 градусов.

В понедельник, 14 февраля, по информации синоптиков, снегопад прекратится, на улице будет солнечная погода. Однако морозы никуда не денутся, днем столбики термометров будут показывать до -13°C, а ночью до -25°C.

Ранее специалисты озвучивали прогноз погоды на весь февраль. По словам Марины Парфеновой, среднемесячная температура в крае достигнет -13…-18°С, а на побережье -6…-11°С.

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