В День святого Валентина в Приморье узнали о «свадьбе» леопардов

Фотоловушка сняла не только процесс спаривания, но и брачные игры. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Пятнистые хищники из национального парка «Земля леопарда» в преддверии романтического праздника устроили кошачье бракосочетание. Редкие кадры из жизни краснокнижных дальневосточных леопардов получили благодаря фотоловушкам и показали миру в День святого Валентина. Вот такое забавное совпадение. На камеру попало свидание 13-летнего самца Валеры и его молодой подруги.

Фотографии любовных игр с участием леопарда такого возраста получены впервые. 13 лет – солидный возраст, обычно в дикой природе редкие кошки живут около 12 лет. Но Казанове преклонные года ни по чем. Отметим, что свое имя хищник получил благодаря своему Хранителю леопарда – хоккейному клубу «Адмирал», игроки которого в 2014 году назвали зверя в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Леопард - рекордсмен по количеству снимков на фотоловушках. Только за последние шесть месяцев ученые получили почти 1000 его фотографий. Значит у него есть силы на то, чтобы обходить свои владения, и, как выяснилось, на романтику тоже.

В будущем у пары могут появиться котята. Фото: ФГБУ «Земля

Избранница пятнистого хищника – молодая самка. Ее поймать в объектив удалось впервые, да еще и во время «свадебной фотосессии». Фотоловушка сняла не только процесс спаривания, но и брачные игры. Валера не остался равнодушным к заигрыванию кошки и с радостью принял «невесту». Сотрудники нацпарка отмечают, что в будущем у пары могут появиться котята.

- Благодаря снимкам мы получили ценную информацию, как о самом Валере, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом. На 14-ом году зверь продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет наши знания об экологии этого подвида леопардов. Успех работы национального парка очевиден. Мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и видим формирование новых пар, - отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда»

Получить такие данные из дикой природы – большая удача. Это редкое событие, которое имеет большую ценность для науки и позволяет отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать семейные древа. Подобная работа помогает лучше понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности миграции и расселения животных и в итоге выработать оптимальные меры по их сохранению.

Получить такие данные из дикой природы – большая удача. Фото: ФГБУ «Земля

Специалисты отмечают, что пятнистые хищники могут размножаться в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни влюбленные быстро теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляется до трех котят, в воспитании которых самец не участвует.

Напомним, что на прошлой неделе в национальный парк «Земля леопарда» приехала съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Республики Корея Educational Broadcasting System (EBS). Специалисты загорелись идеей создать фильм. Он будет рассказывать о дикой природе «самой кошачьей» охраняемой территории России и редких животных, спасенных здесь от вымирания. Съемочной группе уже удалось найти и снять звезду на главную роль своей картины – амурского тигра.

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