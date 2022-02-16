Синоптики рассказали, стоит ли ждать приморцам ухудшения погоды

За минувшие сутки выпало от 5 до 12 миллиметров снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторые сутки в Приморье продолжает идти снег различной интенсивности. Снегопад стал причиной неприятностей на дорогах. Из-за непогоды на подъеме с Патрокла на Борисенко 15 февраля рухнул автокран, который до сих пор не подняли. Перевал на трассе Владивосток – Находка закрыт для большегрузов и транспорта категории «Е». А чтобы люди могли уехать на работу или по другим делам решено временно увеличить число вагонов в некоторых электричках. Наверняка всех интересует вопрос, сколько будет длиться снегопад. О подробном прогнозе рассказали специалисты портала «Примпогода».

По информации синоптиков, за минувшие сутки выпало от 5 до 12 миллиметров снега, в Тернее до 24 миллиметров. Наименьшее количество осадков зафиксировали в Хасанком районе – всего от 1 до 4 миллиметров.

В среду, 16 февраля, Приморье по-прежнему остается во власти фронтальных разделов, а на севере Японского моря кружит циклон. Продвинуться на восток им мешает гребень антициклона над Охотским море. Местами в крае солнечно, на востоке умеренный снег. Столбики термометров показывают -5…-12°C. На дорогах наблюдается гололедица, снежные накаты и заносы. Ветер северо-западный умеренный, местами на побережье достигает сильных порывов.

Ночью в четверг, 17 февраля, ситуация изменится. Атмосферный фронт все же переместится на восток, подует холодный воздух и морозы окрепнут до -15…-22°С. При прояснениях температура опустится -23…-28°С, на востоке и побережье столбики термометров будут показывать -8…14°С.

Днем 17 февраля снег прекратится, максимальная температура воздуха составит -3…-10°С, а на побережье местами будет 0°С.

В приморской столице снег шел более 40 часов, выпало 8 миллиметров. 16 февраля еще возможны осадки, на дорогах местами накат и гололедица. Дует сильный ветер северо-западных направлений. Температура воздуха достигла -9…-11°С.

Окончательно снегопад во Владивостоке должен прекратиться ночью 17 февраля, но порывы ветра усилятся. Также похолодает до -12…-15°С. Днем осадков уже не будет, ветер стихнет, а столбики термометров покажут до -6…-9°С.

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