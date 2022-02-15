Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток15 февраля 2022 11:50

Из-за ухудшения погоды в Приморье закрыли крутой перевал на трассе Владивосток – Находка

Движение большегрузных автомобилей и транспортных средств категории "Е" запрещено
София МИХАЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Олег УКЛАДОВ.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Приморье недоступным для движения большегрузных авто и транспорта категории «Е» стал крутой перевал в районе Находки. Об этом официально сообщила администрация находкинского городского округа.

По имеющимся данным, находкинский перевал, называемый в народе Американским откроют для проезда грузового и пассажирского транспорта с прицепом, когда погода улучшится.

Напомним, снегопад в крае, по прогнозам синоптиков, продлится до пятницы. Непогода уже успела нарушить автомобильное сообщение в дальневосточной столице - перекрыт самый крутой спуск на улице Шефнера во Владивостоке, а также автодорога Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл. В дежурное отделение полка ДПС поступило 45 сообщений о ДТП за день. Такие данные по состоянию на 18:00 опубликовало УМВД России по Приморскому краю.

ПО ТЕМЕ:

"Субарист отжег": минувшей ночью во Владивостоке две легковушки решили тянуть тягач

Видеокадры борьбы с накатом и гололедом бурно обсуждают приморцы (Подробнее...)

Туда не суйтесь: в дальневосточной столице из-за непогоды снесло большегруз

Опрокинувшийся автокран КамАЗ перекрыл дорогу во Владивостоке (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.