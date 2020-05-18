Россия и Китай договорились: пункты пропуска на границе с Приморьем заработают по-новому

Правительству Приморского края после месяца напряженной обстановки на границе удалось договориться с властями Китая об улучшении пропускной способности. Водителям большегрузов пришлось поселиться в своих машинах в ожидании заветного рейса за границу из-за ужесточения мер проверки транспорта и резкого снижения грузопотока. Люди устроили забастовку, когда у одного из дальнобойщиков после скандала в Поднебейной якобы обнаружился коронавирус. Анализ не подтвердился. В ближайшее время очереди на границах должны исчезнуть, Китай разрешил въезд фурам, а Россия готовит дополнительную стоянку для грузового транспорта и планирует перевести пограничников на круглосуточный режим работы.

Напомним, начиная с апреля в приграничных с Приморьем провинциях Китая введены усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции из-за повторной вспышки. Уменьшение пропускной способности, запрет на ночевку в Китае, скандалы из-за порчи транспорта во время перегрузки в Поднебесной – привели к очередям и забастовке на границе. Перевозчики попросту отказались заезжать в Китай, когда их коллеге предварительно поставили COVID-19, закрыли на карантин гостиницу и стали пропускать по 10 авто в сутки. С бастующими дальнабойщиками 15 мая встретился заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. Тогда зампред констатировал, что с китайской стороной ведутся активные переговоры, вскоре властям удалось прийти к взаимовыгодному соглашению.

Повторные анализы водителю взяли в Приморье. Тесты обрабатывали две разные лаборатории, оба результата оказались отрицательными.

– Мы сообщили китайской стороне, что диагноз у водителя не подтвердился. В свою очередь, китайская сторона сообщила, что с воскресенья, 17 мая, она готова осуществлять прием грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночевкой водителей на территории КНР. Более того, для этих целей определена еще одна гостиница, таким образом, теперь их будет две, – отметил Шестаков.

За прошедшие несколько суток Правительство Приморья совместно с Росганстроем и другими госструктурами предприняло ряд шагов, которые помогли нормализовать обстановку в пунктах пропуска. Так, для дальнейшего отсутствия разногласий при пересечении границы, всех дальнобойщиков будут тестировать на российской стороне. В Пограничном, где ситуация была самая напряженная, для большегрузов отсыпается дополнительная стоянка. Для организации движения и более быстрой разгрузки участка, задействованы сотрудники краевого УМВД.

Для улучшения пропускной способности на россисйко-китайской границе вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил перевести пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино» на 24-часовой режим работы, при этом «Краскино» будет работать без выходных. А на переходе Пограничный-Суйфэньхэ появятся еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Поручение полпреда краевые власти должны исполнить до 1 сентября 2020. Губернатор Приморья полностью поддерживают инициативу. Более того, Олег Кожемяко сам неоднократно обращался с ходатайствами о проведении указанных мероприятий на находящихся в федеральной собственности пунктах пропуска.

Теперь водители большегрузов смогут заезжать в Китай, останавливаясь на ночевку в гостинице. Это позволить не только самостоятельно разгружать машины (прицепы раньше буксировали китайцы), но и спокойно загружать необходимый товар перед возвращением в Россию. Последнее время дальнобойщики выезжали из Поднебесной порожняком, ведь времени забрать груз попросту не хватало.

На границе еще наблюдается скопление фур. Ведь за сутки разгрузить очередь примерно из 500 машин, попросту невозможно. Правительство обращается к перевозчикам с просьбой соблюдать «социальную дистанцию», использовать маски и придерживаться санитарных требований во избежание ухудшения эпидемической обстановки, ведь это может привести к повторению ситуации.

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