В Приморье в сети рыбакам попалась акула

В Приморье в сети рыбаков попалась акула. Фото: принтскрин видео Telegram-канал Svodka25.

Неожиданный улов попал с сети рыбаков из Приморья, которые вышли в море на надувной лодке. Как оказалось, вместе с другими морскими обитателями они поймали акулу.

В описании к опубликованному в социальных сетях ролике указывается, что история развернулась в Лазовском районе Приморья. Несколько мужчин осматривают лежащую в надувной лодке акулу, которая попалась в их сети. Неожиданная встреча с хищником совсем не обрадовала местных жителей:

– Мы здесь купаемся, а тут такое…

– Могла ведь в воде что-нибудь нам и откусить.

Как рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» пресс-секретарь ТИНРО-Центр Константин Осипов, это сельдевая или лососевая акула, а отличить ее от белой можно только по форме зубов – они кинжаловидные. Встреча с ними в Приморье совсем не редкость, так как здесь обитает как минимум 12 видов этих морских хищников. Обычно они достигают 1,5-2,5 метра в длину и плавают на поверхности воды, высовывают спинной или хвостовой плавник, а то и оба сразу.

– Эти акулы охотятся на рыбу, но могут напасть и на человека, так как они агрессивные. Если вы во время отдыха на воде заметили в море треугольный плавник, то лучше не рисковать и сразу же выйти на берег или забраться в лодку.

Напомним, что в Приморье сельдевые акулы периодически попадают в сети рыбаков. Их часто можно встретить в районе Находки, так как возле мыса Поворотного проходят пути миграции рыб, что и привлекает хищников.

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