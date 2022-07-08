На площади перед Дворцом культуры в Артеме прошел концерт в поддержку приморских бойцов

Во время митинга вынесли флаг России. Фото: Иван ДЯКИН, правительство Приморского края.

В Артеме прошел митинг-концерт «Сила V правде» в поддержку приморских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Во время мероприятия вынесли флаг России, а от исполнителей города прозвучали патриотические песни. Закончился митинг флешмобом.

Мероприятие состоялось в одном из самых популярных мест в Артеме, а именно на площади перед Дворцом культуры. Ведущие артисты и творческие коллективы Приморья порадовали гостей своими выступлениями. Местные певцы исполнили отечественные патриотические композиции, знакомые многим.

Местные творческие коллективы исполнили патриотические песни. Фото: Иван ДЯКИН, правительство Приморского края.

В преддверии мероприятия на площади открылась передвижная выставка «Гордость России – Гордость Приморского края». Жители и гости Артема смогли посмотреть портреты земляков, которых удостоили звания «Герой Российской Федерации». Ее присваивают за исключительные подвиги перед народом и всем государством. Настоящим примером любви к Родине, смелости и мужества стали 12 мужчин и одна женщина. Также были представлены портреты восьми военнослужащих, которых посмертно наградили медалью «Золотая звезда».

Открытие нового арт-объекта в Артеме стало одним из значимых событий митинга-концерта. Конструкция под названием «Победа» представлена в виде знака «V». Почетные гости мероприятия и все желающие подходили и повязывали бело-сине-красные ленточки, символизирующие флаг Российской Федерации.

Приморцы повязывали ленточки на новый арт-объект. Фото: Иван ДЯКИН, правительство Приморского края.

Каждый присутствующий выразил согласие с решением президента нашей страны Владимира Путина и подтвердил, что наша сила заключается в единстве народа.

– Это хорошая акция, которая показывает патриотизм людей. Я хорошо отношусь к Родине и Владимиру Путину. Он прав в том, что мы защищаем жителей ЛДНР от нацистов, – рассказал один из зрителей Александр Златоренко.

Александр Златоренко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Другая жительница Артема Наталья Володина также выразила свою любовь к Родине и поделилась, что воспитывает хорошее отношение к нашей стране у своего сына. Дмитрий Оленько пришел на митинг-концерт, чтобы поддержать свою подругу. По словам юноши, обстановка у нас тяжелая, но мы обязательно справимся со всеми невзгодами.

Светлане Суботиной также понравился митинг-концерт, но она отметила, что мероприятию не хватает рекламы.

– Не все люди знают, что здесь происходит, чему посвящено событие, и проходят мимо. А вот будь какой-нибудь баннер, они бы останавливались. Я думаю, такие мероприятия надо устраивать почаще.

Светлана Суботина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Не остался в стороне и глава Артема Вячеслав Квон, который выступил с речью.

– Мы говорим сегодня о важных делах – твердой поддержке действий нашего президента Владимира Владимировича Путина, наших военнослужащих, добровольцев, всех тех, кто защищает интересы нашей Родины. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят простые люди, наши земляки, которые любят Россию. Россия – великая страна. Очень важно то, что мы вместе. Мы за правду! Мы победим!

Глава Артема Вячеслав Квон. Фото: Иван ДЯКИН, правительство Приморского края.

Митинг-концерт в Артеме организовало региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», проходят мероприятия при поддержке правительства Приморья и администраций муниципалитетов. Акции в поддержку наших военнослужащих и добровольцев состоялись и в других городах края: в Большом Камне, во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Уссурийске. Участвуют в них активисты, волонтеры, депутаты, общественники, представители органов власти, спортсмены, студенты, школьники и юнармейцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нас не сломить»: как приморские волонтеры поддерживают наших военнослужащих

Глава АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» рассказала о патриотизме в Приморье (подробнее...)

Это не только моя награда: гвардии майор из Приморья рассказал о своем боевом подвиге юным спортсменам

Герой России из Владивостока пообщался с учениками школы кудо и поделился секретом победы над врагом (подробнее...)

Память, уважение и любовь: Эксперт из Приморья рассказал, почему так важно верить в наших ребят на Донбассе

Кандидат экономических наук Юрий Авдеев рассказал, как развивается патриотизм в Приморском крае (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.