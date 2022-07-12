Научный авангард Владивостока отдали под опеку Челябинску

Выставленные на аукцион участки относительно недалеко от вантового Русского моста. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жемчужина Владивостока – научный центр и авангард движения на Восток – остров Русский уже немало повидал за небольшую историю своего развития. В 2012 году конгломерат миллиардера Араса Агаларова, Crocus Group, завершил там строительство кампуса ДВФУ. В то же время пирсы и населенные пункты Русского редко становятся объектом внимания властей – инфраструктура оставляет желать лучше. Аукцион на право аренды более чем восьми гектаров земли на острове накануне выиграл челябинский застройщик, следует из протокола торгов сайта «ДОМ.РФ». «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась разобраться, что из этого выйдет. Попутно мы вспомнили, что хотели видеть на острове в оптимистичных мечтах.

Молодая фирма

Боролись за место под солнцем три компании. Владивостокские застройщики «СЗ Акватория» и «РКСК» выступили в товариществе (они уже возвели в дальневосточной столице ЖК «Зеленый бульвар» и «Акваторию»). Еще одной участницей выступила компания «Владивосток Финанс», но выиграл челябинский подрядчик. ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» стал победителем аукциона «за долю», по результатам которого может комплексно осваивать территорию. Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики челябинский генподрядчик обязан будет передать 11,2% помещений, возведенных для арендного жилья. Срок аренды участка составит шесть лет – стоит отметить, расположены площади в 9-10 километрах от моста, соединяющего остров с материком. Иными словами, жилой квартал может стать относительно перспективным для семей местечком. Ежегодная плата составит 2,01 миллиона рублей. Эту сумму застройщик будет отдавать за аренду участка на Русском острове. При этом фирма получит гектары, а госкорпорация – только «квадраты».

Пару слов о застройщике. В 2021 году АПРИ «Флай Плэнинг» (головная компания, владеющая одноименным СЗ) стала причиной повышенного интереса инвесторов – дело в том, что организация выпустила очередной пакет облигаций. Срок обращения составил четыре года, а вот ставка купона – 13% годовых ежеквартально. Условия для потенциальных инвесторов вполне приличные.

В качестве девелопера челябинская фирма работает с 2014 года и успела возвести 460 тысяч квадратных метров жилья. Уставной капитал подрядчика уже увеличен до 475 миллионов рублей, аналогичный показатель дочернего Специализированного застройщика – 25 миллионов рублей. Репутационных «проблем» подрядчик, как можем судить, не имеет. Однако дизайн зданий раз за разом вызывал вопросы челябинцев: типовая застройка, по выражению некоторых пользователей сети, отбивает любое желание работать с компанией. Надеемся, жителям Русского с проектными архитекторами ГК повезет больше.

Проект «Флай Плэнинг» в Челябинске. Фото: parki2.ru

Для Владивостока аукционы «за долю» – не новость. В 2020 году победителем стала «Девелопмент-Юг» (Краснодар), которая возвела ЖК «Айвазовский». Доля ДОМ.РФ составила 12,78%, а первые квартиры передадут уже в 2022 году.

Несбывшиеся амбиции федералов

Миллиардер Арас Агаларов не раз оглядывался в сторону движения на Восток. Как мы уже обозначили, именно структуры бизнесмена занимались возведением кампуса ДВФУ. Но примечательно, что в 2019 и 2021 годах олигарх вновь решил помогать в освоении диких земель Русского – вот только ни один из проектов пока не получил документации.

В ноябре 2021 года Агаларов, как писала «КП – Владивосток», заявил о желании строить жилые кварталы на острове. Планировалась концессия совместно с ДОМ.РФ – примерно на тех же условиях, которые вышло наладить у челябинского подрядчика. Но пока сдвигов по поводу проекта не было. Судя по материалам результатов аукциона, федеральный подрядчик не участвовал. В мэрии сообщили, что участки не находятся в муниципальной собственности, поэтому ответить, что будет с планами Агаларова, пока тоже не могут.

А вот что, видимо, кануло в небытие, так это баснословные амбиции построить на Русском торговый центр с дворцом бракосочетания. Об этом заявили в компании «Полина», входящей в состав «Крокус Групп», еще в 2019 году. ТЦ должен был обойтись в 1,6 миллиарда рублей, а строительство хотели завершить… к 2021 году. 100% объем финансирования проекта хотел вложить непосредственно подрядчик, но, судя по всему, задумка оказалась нерентабельной.

Еще в середине 2021 года бизнес Агаларова оказался закредитованным, следует из ЕГРЮЛ. Оставаться на плаву группе компаний помогают государственные подрядные заказы.

В то же время

Параллельно с новым проектом во Владивостоке продолжается борьба за многострадальный ЖСК «Остров». Участок должен быть стать жилищным кооперативом для сотрудников и преподавателей ДВФУ и ДВО РАН и их семей еще к 2012 году. Долгострой стал объектом громких уголовных дел, включая хищение более 146 миллионов рублей. Ко второму подрядчику объекта были вопросы от прокуратуры, пайщиков и губернатора, затем за него «плотно взялись» правоохранительные органы.

Завершает строительство Фонд обманутых дольщиков Приморья совместно с госкорпорациями. Проект под опекой института развития ДОМ.РФ и региональных властей, как ранее заявил глава организации. Но это уже совершенно другая история.

Напомним, на Русском острове как минимум появятся хорошие дороги – деньги на них попросил губернатор Приморья Олег Кожемяко у полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Остров в очередной раз преобразится к новому Восточному экономическому форуму. Бюджет уже скорректировали в соответствии с поступлением новых средств. Надеемся, что это поможет и жителям острова, а не только престижу Владивостока в глазах иностранцев.

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