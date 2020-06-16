Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева по ошибке отправили отбывать наказание в Приморье

Бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву вновь не сидится на одном месте. На этот раз его переводят из Приморской колонии строгого режима в другое исправительное учреждение. Генпрокуратура считает, что при направлении Игоря Пушкарева в родной регион не были учтены крайне важные детали, что привело к послаблению режима.

Поводом для перевода бывшего главы Владивостока в другой регион стала проверка Генеральной прокуратуры. Ведомство решило выяснить, в каких условиях Игорь Пушкарев отбывает наказание и посчитала, что он это делает с нарушениями.

"В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края. Более того, при направлении его в исправительную колонию Спасска-Дальнего ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент». Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении", - сообщается на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура также считает, что Игорь Пушкарев долгое время обладал властными полномочиями в Спасске-Дальнем. А располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты.

По итогам проверки был составлен акт прокурорского реагирования, рассмотрев который Пушкарева перевели в исправительную колонию строгого режима в другом регионе России.

Стоит отметить, что Генпрокуратура не раскрывает, какие именно нарушения режима были допущены Пушкаревым при отбывании наказания, а также не сообщает, в какой регион он переведен. Однако известно, что за допущенные нарушения пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что Тверской суд Москвы в апреле 2019 года признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и поучении взятки. В совокупности всех статей его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Вместе с тем в рамках гражданского иска Генпрокуратуры Пушкареву придется заплатить еще и 1,5 миллиарда рублей.

По этому же уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно; и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока». Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

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