А папа приедет? Дочка опального депутата из Приморья выходит за молодого популярного хоккеиста

Татьяна (Тата) Сопчук. Фото: личный архив в социальных сетях

Дочка известного в Приморье депутата Госдумы Сергея Сопчука, который заочно арестован и объявлен в федеральный розыск, готовится к свадьбе. Об этом Татьяна Сопчук (в соцсети - Тата) сообщила на своих страничках. Предложение в Санкт-Петербурге сделал нападающий ЦСКА Владислав Каменев. Она подтвердила «КП», что это – правда, однако предпочла не комментировать редакции свою личную жизнь и отвечать на вопросы о связях с отцом.

НА ФОНЕ РАЗВОДНЫХ МОСТОВ

На страничке Таты Сопчук появилось несколько постов о помолвке. Предложение форвард сделал красиво – на фоне разводных мостов в городе в конце июля 2022 года. Процесс изначально снимали на видео, поэтому у девушки остались памятные посты на страничке.

Помолвленные в летнем Петербурге. Фото: личный архив Татьяны Сопчук, Спорт24

Ранее красавицу-невесту Каменев не пустил на шоу «Холостяк». Было это в апреле 2021 года, именно тогда они начали встречаться. Познакомились возлюбленные, как пишет портал Спорт24, в интернете – будущий форвард написал первым. Матчами КХЛ и НХЛ Тата ранее не интересовалась, а вот теперь ни одного не пропускает. Карьера Каменева, к слову, начала активно развиваться именно в отношениях с Сопчук.

СВАДЬБА СЛУЧАЕМ НЕ В ПРИМОРЬЕ?

Татьяна – выпускница ДВФУ и прожила много лет во Владивостоке. Возвращаться вряд ли планирует. А жаль, свадьбу можно было бы провести в комплексе «Маяк», известном бурными торжествами на все Приморье. Именно его недавно передали в госсобственность. Компания, которая обслуживала шикарную базу, закрылась в феврале 2022 года.

Владислав Каменев. Фото: личный архив Татьяны Сопчук в социальных сетях

Интересно то, что Татьяна успела поуправлять бизнес-империей отца в 2016 году. Тогда Сопчук стал депутатом Госдумы, а дочка по бумагам учредила пункт пропуска ООО «РПП Нижне-Ленинское» в ЕАО. Девушке тогда было 18 лет. На вопрос о том, приедет ли отец на свадьбу и держат ли родственники связь, Татьяна корреспонденту не ответила.

Сейчас же, в свои 24 года Татьяна занимается домашними делами, блогерством и саморазвитием, не работает. На страницах в соцсети делится рецептами блюд и результатами фотосессий. Подписчиков – около 4 тысяч человек, но для девушки это не главное.

ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ СОПЧУКА

На протяжении своей работы депутат скрывал доходы от администрации президента. Поэтому неудивительно, что обвинительный вердикт Сергею предъявили заочно в 2021 году. Тогда в России его уже не было. База отдыха «Маяк» была на последнем издыхании, и за незаконное обогащение путем предпринимательства на должности депутата у Сопчука тогда взыскали 38 миллиардов рублей. Почти все активы предпринимателя в данный момент в госсобственности. Подробности уникального пути опального олигарха – в отдельном материале.

До работы в Думе Сопчук был спикером Заксобрания Приморского края и даже первым вице-губрнатором региона. Нелестную славу он сыскал из-за того, что поддерживал экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который уже тогда стал объектом внимания органов. Но это уже другая история.

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