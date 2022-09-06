В дальнейшем отрасль ждут серьезные перемены. Архив «КП». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Согласно новой программе по авиаперелетам на Дальнем Востоке, размер туристического кешбэка может достигать до 40 тысяч рублей. По словам руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарины Догузовой, цифру необходимо увеличить в процентном соотношении – до 40% за перелет. В дальнейшем отрасль ждут серьезные перемены. Основной упор планируется сделать на развитии инфраструктуры и модульных объектов. Так, в ДФО может появиться 12 полноценных курортов на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае. Эти и другие задачи эксперты обсудили на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает dv.kp.ru.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС

Зарина Догузова отметила, что сегодня Дальний Восток развивается такими же темпами, как и остальные регионы России, которые пользуются большим спросом среди туристов. Иногда рост превышает показатели других субъектов страны в полтора-два раза. Именно данная отрасль является одним из драйверов развития экономики округа. Это демонстрируют мультипликаторы (коэффициент, отражающий связь между увеличением/уменьшением инвестиций и изменением величины дохода, – прим. «КП»), отражающиеся в налогах.

– Туристический кешбэк по последним данным составил 1,5 миллиарда рублей. Это незначительный процент. Скорее всего, придется поднимать его не до 40 тысяч рублей, а до 40%. Это позволит нам увеличить средний возврат средств. Нужно «донастроить» механизм под Дальний Восток, и я думаю, что коллеги меня поддержат.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко корректно дополнил слова своей коллеги. Он подчеркнул, что сегодня в отрасли наблюдается огромный неудовлетворенный спрос, поэтому финансирование туризма растет с каждым годом при поддержке президента РФ Владимира Путина. В 2020 году на развитие сферы ушло 11 миллиардов рублей, в 2022-м – 75 миллиардов. До 2030 года число вливаний достигнет отметки в 462 миллиарда рублей прямых инвестиций. За тот же период показатель количества поездок в год превысит 140 миллионов человек, хотя сегодня он составляет 60 миллионов.

– Туристическая отрасль в России переживает период ренессанса. На протяжении последних 20 лет мы впали в колониальную туристическую зависимость из-за того, что пошли на поводу у наших псевдо-партнеров. Ежегодно наши туристы вывозили от 20 до 30 миллиардов долларов – это только транзакции по картам. Мы не можем подсчитать достоверные данные по стоимости путевок, размещения. Можете себе представить, что 20 лет деньгами российских туристов мы инвестировали не местную инфраструктуру. Однако эти страны создали понимае того, как должно быть. Я бы даже сказал, что сейчас происходит не ренессанс, а клондайк (в переносном значении – богатое чем-нибудь место – прим. «КП»).

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЦИФРЫ

Зампред добавил, что в условиях санкционных ограничений только за 2022-й туристическая отрасль получила поддержку в 20 миллиардов рублей. В основном это меры поддержки, касающиеся возврата части стоимости путевок, включая детские путевки и льготные кредиты. Также вышла на новый уровень популярная мера поддержки – субсидирование строительства быстровозводимых отелей, это значение дошло до 50%.

– Для Дальнего Востока, в первую очередь для Сахалина, Камчатки и Приморья, в этом году появятся предложения по градостроительной документации. По итогам работы Ростуризма и ВЭБ.РФ будут созданы концепции развития и экономические модели 12 курортов в ДФО. По нацпроектам в этом году регион получил больше 5,5 миллиарда рублей. Продолжается льготное кредитование кемпингов, автокемпингов и модульных отелей, на финансирование которых ушло больше 2 миллиардов рублей, – заключил Дмитрий Чернышенко.

Основной дефицит в сфере туризма – это нехватка предложений, высказался министр экономического развития РФ Максим Решетников. Только за 2019 год в России 32 миллиона человек не смогли отправиться на отдых за рубеж. Это тот спрос, который сегодня предстоит удовлетворить.

– В рамках новой модели экономического роста, которая прорабатывается в правительстве страны, туристическая отрасль входит в тройку лидеров отраслей. К 2030 году турпоток по России должен вырасти вдвое. За этот период рост путешествий на ж/д транспорте составит 27%, на авиатранспорте – 56%, на автомобиле и автобусе – на 40%. Изменится география туризма. <…> В этой связи модульные большое значение имеют некапитальные объекты. В конечном итоге среднегодовые темпы роста отрасли составят до 8%. Также будет создан 1 миллион рабочих мест.

ПО ТЕМЕ:

Площади – в учет: земли Дальнего Востока приведут в порядок

Росреестр запустит цифровую платформу для кадастрового учета земли в регионах Дальнего Востока (подробнее)

Приморские тигры едут в Среднюю Азию: дальневосточных хищников будут разводить в Казахстане

Амурские тигры из Приморья и ДФО станут базой для восстановления популяции крупной кошки (подробнее)

Будущее и настоящее коренных народов Дальнего Востока и Сибири обсудили на ВЭФ во Владивостоке

В проекте по сохранению культуры и языков местных этносов приняли участие 40 представителей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.