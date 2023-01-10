Стало известно, из-за чего в Приморье скончалась оставшаяся без семьи тигрица из ЕАО

О смерти тигрицы сообщили в декабре. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Появились подробности гибели юной тигрицы, которую нашли инспекторы охотнадзора и привезли в Приморье из ЕАО. Деталями с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделился директор дальневосточного филиала «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

В декабре прошлого года новым пациентом приморского Центра реабилитации диких животных «Тигр» стала маленькая полосатая хищница из ЕАО. В учреждение она попала без ран и каких-либо повреждений, но с серьезным истощением.

Специалистов беспокоили ее проблемы с конечностями – малышка припадала на задние лапы. Предположительно, причиной этому была атрофия мышц или повреждение внутренних органов. Ветеринары-хирурги делали все возможное, чтобы спасти бедолагу, но ее состояние не приходило в норму, из-за чего она скончалась.

Чтобы установить точную причину смерти, была проведена экспертиза. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» Сергей Арамилев, по результатам исследования, тигрица скончалась от истощения, которое осложнилось из-за инородных предметов в желудке.

– Зачастую голодные звери едят то, что нельзя, думая, что это съедобно, например, старые шкуры, которые плохо перевариваются.

Экспертиза показала, что хищница умерла от истощения. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Но какие именно инородные тела нашли внутри краснокнижной хищницы, пока что останется загадкой.

– При проведении исследования или экспертизы мы даем подписку о неразглашении. Потом Росприроднадзор через месяц-два может озвучить.

ЭТО БЫЛ НЕ БРАТ

Появились еще одни подробности, связанные с этой тигрицей. Ранее сообщалось, что у нее был брат, который погиб от истощения, но, по словам Сергея Арамилева, это оказалась сестра.

– Второго тигренка нашли замороженным в такой позе, что пол определить невозможно. Кто-то посчитал, что это самец. Мы ждали результаты экспертизы, согласно ей, это самка. Основная трагедия в том, что пропала мама, а в таком возрасте эти хищники нежильцы зимой.

По словам специалиста, погибшая в Приморье малышка сохранила силы и продержалась дольше сестры, потому что родилась первой. Предположительно, их мамой стала тигрица Лазовка, которую отпустили в дикую природу в 2018 году.

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