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10 января 2023 3:51

Стало известно, из-за чего в Приморье скончалась оставшаяся без семьи тигрица из ЕАО

Без мамы у хищницы было мало шансов на выживание
Павел САХАРОВСКИЙ
О смерти тигрицы сообщили в декабре.

О смерти тигрицы сообщили в декабре.

Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Появились подробности гибели юной тигрицы, которую нашли инспекторы охотнадзора и привезли в Приморье из ЕАО. Деталями с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделился директор дальневосточного филиала «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

В декабре прошлого года новым пациентом приморского Центра реабилитации диких животных «Тигр» стала маленькая полосатая хищница из ЕАО. В учреждение она попала без ран и каких-либо повреждений, но с серьезным истощением.

Специалистов беспокоили ее проблемы с конечностями – малышка припадала на задние лапы. Предположительно, причиной этому была атрофия мышц или повреждение внутренних органов. Ветеринары-хирурги делали все возможное, чтобы спасти бедолагу, но ее состояние не приходило в норму, из-за чего она скончалась.

Чтобы установить точную причину смерти, была проведена экспертиза. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» Сергей Арамилев, по результатам исследования, тигрица скончалась от истощения, которое осложнилось из-за инородных предметов в желудке.

– Зачастую голодные звери едят то, что нельзя, думая, что это съедобно, например, старые шкуры, которые плохо перевариваются.

Экспертиза показала, что хищница умерла от истощения.

Экспертиза показала, что хищница умерла от истощения.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Но какие именно инородные тела нашли внутри краснокнижной хищницы, пока что останется загадкой.

– При проведении исследования или экспертизы мы даем подписку о неразглашении. Потом Росприроднадзор через месяц-два может озвучить.

ЭТО БЫЛ НЕ БРАТ

Появились еще одни подробности, связанные с этой тигрицей. Ранее сообщалось, что у нее был брат, который погиб от истощения, но, по словам Сергея Арамилева, это оказалась сестра.

– Второго тигренка нашли замороженным в такой позе, что пол определить невозможно. Кто-то посчитал, что это самец. Мы ждали результаты экспертизы, согласно ей, это самка. Основная трагедия в том, что пропала мама, а в таком возрасте эти хищники нежильцы зимой.

По словам специалиста, погибшая в Приморье малышка сохранила силы и продержалась дольше сестры, потому что родилась первой. Предположительно, их мамой стала тигрица Лазовка, которую отпустили в дикую природу в 2018 году.

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