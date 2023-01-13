«Их убивает голод, а не холод»: «Комсомолка» рассказала, как выживают зимующие птицы в Приморье

Пиршество свиристелей. Фото: Дмитрий КОРОБОВ

15 января в стране уже 20-ый год отмечают праздник «День зимующих птиц России». В эту дату вспоминают не только пернатых, которым не страшны холода, но и писателя Евгения Носова. Он каждую осень вывешивал кормушки, пытался привлечь к этому делу других людей – расклеивал на видных местах листовки со стихотворением Александра Яшина «Покормите птиц!». На надгробье Носова помещена надпись с этой самой строчкой. «Комсомолка» предлагает посмотреть на снимки бесстрашных крылатых, вспомнить, какие из них остаются зимовать в Приморском крае, а также узнать много интересного об этих существах и о человеке, который призывал общественность их беречь.

ГДЕ ЖЕ ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ?

Начнем с того, что в Приморье на зимовке встречается более 20 видов птиц. Их называют оседлые, так как они находятся на территории края круглый год. Также это перелетные, которые по ряду причин остались здесь на зимовке и кочующие пернатые, их область гнездования находится в более северных районах, они кочуют в поисках пищи и в зимний период встречаются на территории края (снегири, свиристели, дрозды).

Поползень. Фото: Дмитрий КОРОБОВ

Оседлые птицы известны всем, да и встречаются они гораздо чаще, кто-то и вовсе привык к жизни в мегаполисе. Например, воробьи, черные и большеклювые вороны, сороки, сизые голуби. Вообще, зимовать в Приморском крае предпочитают более северные птицы. Из лесных к ним относятся дальневосточные снегири, белые совы, куропатки, большие пестрые дятлы, канюк земняк и птица с милым названием – белошапочная овсянка.

Есть пернатые, которым по душе зимовать у незамерзающего моря, вроде конюги крошки, тихоокеанской синьги и других. Не будем забывать про хищников, например, орланов-белохвостов. В прошлом году одну из этих особей спасли в центре спасения животных «Тигр», пернатого нашли в истощенном состоянии с поврежденным клювом. Благодаря ответственной работе профессионалов в один день птица распустила крылья и улетела в дикую природу. Также из хищников стоит выделить полевого луня, тетервятника, черного грифа, дербника, беркута, зимняка, восточного канюка, мохноного курганника, сапсана и обыкновенную пустельгу.

Белохвостый орлан. Фото: Иван БОРОВКОВ

Научный сотрудник лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Алексей Курдюков рассказал, что одних из прекраснейших зимующих птиц – серых и больших белых цапель можно повстречать в холодное время года на стремнинах, ключах рек, теплообменниках ГРЭС. Кстати, в последние годы там зимуют и черная кряква, чирок-свистунок, горный дупель, бурая оляпка. Список этих видов в последние десятилетия, с относительно мягкими зимами, быстро расширяется. Отмечены камчатская трясогузка, малая поганка, утка свиязь и многие другие.

Большая белая цапля. Фото: Иван БОРОВКОВ

СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА?

За этими прекрасными созданиями наблюдают не только ученые, но и фотографы. Иван Боровков славится в Приморье снимками птиц, он рассказал, кто чаще всего попадает в его объектив.

– Мне больше всего интересны хищные птицы, такие как канюки, беркуты, совы, а также белохвостые и белоплечие орланы, зимующие в акватории города Владивостока и в других районах края. Их сфотографировать проще всего. Для этого достаточно запастись селедкой, и посетить набережную Цесаревича, закинув добычу чайкам, у которых уже и отберут рыбу орланы.

Белоплечий орлан. Фото: Иван БОРОВКОВ

Чтобы сфотографировать канюков, зимняков, пустельгу или сорокопута – охотников на мышей, фотографу приходится уезжать за город, на брошенные поля, где можно встретить этих птиц, зависающих время от времени над землей, так они высматривают грызунов. Сложнее всего встретить сов, для этого стоит отыскать загородные поля или поляны рядом с лесом. Отправляться туда следует рано утром, либо ближе к вечеру.

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ

Но как все они выживают в условиях минусовых температур? По словам научного сотрудника лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяны Гамовой, для птиц зимой страшнее не холод, а голод.

– За короткий зимний день крылатые едва успевают наесться. Ледяные корки на ветвях деревьев и на снегу затрудняют им добывание корма. В стужу голодные и ослабевшие птицы, легко замерзают. Поэтому регулярные подкормки очень важны. В холодное время каждый вид питается определенным типом корма. От того, что вы насыплете в кормушку, будет зависеть, кто прилетит.

Рыжеухий бюль-бюль. Фото: Дмитрий КОРОБОВ

Излюбленным кормом некоторых пернатых являются семена различных растений, особенно злаков. Насыпав в кормушку просо или овес, вы привлечете к ней воробьев, голубей и других зерноядных. А наиболее универсальный корм, это семена подсолнечника. Их могут поедать как зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы. Также в кормушку можно положить сало, сушеные ягоды, орехи.

Чем кормить категорически нельзя? Жареными, солеными (соленым салом или мясом), кислыми продуктами. Нельзя давать свежий ржаной хлеб, он вызывает брожение в зобу птицы. Также в «запрещенку» входят цитрусовые, кожура бананов, пряные продукты, чипсы, картофель.

Голубая сорока. Фото: Дмитрий КОРОБОВ

ГДЕ ПЕРНАТЫЕ СПЯТ В ХОЛОДА?

Ночуют птицы зимой в разных укрытиях. Синицы выбирают строения и обшивки теплотрасс, под крышами, за наличниками окон и на чердаках у отопительных труб. Поползни, пищухи, дятлы, корольки укрываются от холода в дуплах. Воробьи спят в стенах зданий, на чердаках. Снегири – в кустах или на деревьях. Вороны и сороки предпочитают дремать на ветках, распушив перья и прижиматься друг к другу. Тетерева и рябчики устраивают ночевки под снегом, там температура в течение суток меняется не столь существенно, как на его поверхности, и она существенно выше в морозную погоду.

Болотная сова. Фото: Иван БОРОВКОВ

ПТЕНЦЫ

Есть пернатые, которым не страшны холода настолько, что они привыкли к ним с первых дней своей жизни. Например, у клестов потомство появляется на свет в январе или феврале, поэтому они тщательно обустраивают свои гнезда в еловых ветках, утепляя мхом, шерстью, перышками и пухом. Пока мама сидит на яйцах, согревая их своим теплом, папа добывает корм. Кстати, кроме шишек они питаются также семенами клена и ясеня, а в неурожайные годы не брезгуют ягодами и насекомыми. Пингвин и клест — это исключения из правил. Большинство птиц предпочитает высиживать птенцов в теплое время года, а некоторые, например, воробьи, умудряются вывести потомство три раза за одно лето.

ПОЧЕМУ МЫ ОТМЕЧАЕМ ЭТОТ ДЕНЬ?

И, возвращаясь к истории праздника и человеку, в честь которого он появился, вспомним еще несколько интересных фактов о Дне зимующих птиц и Евгении Носове. В этом нам помогла Любовь Музыченко - заведующая Библиотекой №15 города Владивостока.

– Этот творческий деятель стал неотрывным синонимом празднования, он очень любил природу, птиц. У него есть небольшой рассказ «30 зерен», и в нем автор затронул душу, человеческую совесть, возможности человека и конечно же птиц. Если вы прочтете этот рассказ, то поймете, почему в честь именно этого нашего соотечественника был назван праздник.

Кстати, интересный факт, писатель был самоучкой, но при этом его произведения полюбились читателям, ведь он писал откровенно, без пафоса, вдумчиво и искренне. Ежегодно 15 января – в день рождения писателя люди чтят память Евгения Носова, делают кормушки, кормят птиц и подкармливают и других животных, которым приходится жить зимой на улице. Эта добрая, важная акция затрагивает всю страну и спасает тысячи жизней пернатых.

Белоспинный дятел. Фото: Дмитрий КОРОБОВ

Восточный канюк. Фото: Иван БОРОВКОВ

Длиннохвостая неясыть. Фото: Иван БОРОВКОВ

Зимняк. Фото: Иван БОРОВКОВ

Японский журавль. Фото: Иван БОРОВКОВ

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