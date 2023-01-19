Керлинг-центр возле Нагорного парка планируют открыть летом 2023 года во Владивостоке

Стоимость спортивного объекта составляет 362 миллиона рублей. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Строительство керлинг-центра на Шилкинской улице во Владивостоке планируют завершить к лету 2023 года. Объект продолжит Нагорный парк и станет частью спортивного комплекса с гостиницей на 150 мест и медицинский центром. Корреспондент «КП» побывал на участке, где проходят работы. Подробности – в материале издания.

По словам главы регионального минспорта Жана Кузнецова, керлинг-центр выступит новой городской площадкой для зимних видов спорта. В здании появится многофункциональное ледовое поле с пятью дорожками. Его использование будет зависеть от поставленных задач. Например, здесь будут готовить сборные команды России к важным соревнованиям, включая Олимпийские игры.

Работу над керлинг-центром планируют завершить к лету 2023 года. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Несмотря на название, объект будет использоваться для различных видов спорта. Трансформируемая арена застилается айс-матами, и открывается возможность для соревнований другого рода, – добавил министр.

Президент Федерации кёрлинга Приморского края Марина Михайлова отметила, что будущий проект устроен с помощью энергосберегающих технологий. В частности, здесь установят тепловой насос, благодаря которому расход ресурсов замедлится. Такая модернизация позволит более эффективнее задействовать постройку нежели другие городские ледовые арены. Еще одна инновация – крыша, сделанная в Нижнем Новгороде. Она быстро собирается и выносит высокую нагрузку.

Площадь здания - 5 тысяч квадратных метров. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Не исключают спикеры и рыночной привлекательности места. Во-первых, оно удобно расположено, во-вторых, рядом находится Нагорный парк, который интегрируют в комплекс, соединив общей инфраструктурой. Горожане также смогут пользоваться услугами центра на коммерческой основе и играть здесь в керлинг. При этом доступ для детей – бесплатный.

Комплекс интегрируют в Нагорный парк. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Мы очень надеемся, что с началом учебного года комплекс удастся открыть, ввод в эксплуатацию намечен на конец мая. Это сложная стройка. Мы находимся на скале, поэтому остается много нюансов, из-за которых сроки могут сдвинуться. Но все необходимые материалы закуплены, и федеральные средства реализованы в полном объеме. Застройщиком выступает ООО «Ост-Азия Развитие» – местная компания, – заключил Кузнецов.

Спикеры. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Стоимость нового спортивного объекта площадью 5 тысяч квадратных метров составляет 362 миллиона рублей. Его строительство было заложено в 2019 году на Восточном экономическом форуме. Проект поддержал президент РФ Владимир Путин. Глава бюро Concrete jungle Феликс Машков в прошлом году рассказал «КП – Владивосток», что керлинг-центр на 40% погрузят под землю и тот не сможет перекрыть панорамный вид с верхней части Нагорного парка. Архитектур назвал центр «логичным продолжением» пространства.

Проект устроен с помощью энергосберегающих технологий. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

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