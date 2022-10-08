Культурно-образовательный комплекс во Владивостоке откроет свои двери в 2024 году

Ход работ глава края обсудил с президентом фонда «Национальное культурное наследие» Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Культурно-образовательный центр, который возводят во Владивостоке по поручению главы России Владимира Путина, планируют сдать к декабрю 2024 года. Строительство объекта губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил с президентом фонда «Национальное культурное наследие» Михаилом Балабановым. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам Олега Кожемяко, на острове Русский к финишной прямой подходит строительство академии хореографии, музыкальной и общеобразовательной школ и интерната для проживания сотрудников. Здесь трудятся больше тысячи человек: работники подрядных организаций Приморья и белорусские строители.

– Надеюсь, что документы о завершении строительства подпишем уже в конце текущего года. После этого начнется лицензирование – обычная процедура для подобных учреждений, она занимает три-четыре месяца. Объекты сдадим вовремя. По острову Русскому вопросов не возникает, – отметил губернатор края.

В плановом режиме продолжаются работы и на Аксаковской улице. Здесь строят культурно-выставочный центр, театр оперы и балета с репетиционными залами и мастерскими. Также на территории Орлиного гнезда планируют открыть филиалы Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и Русского музея.

В будущем на Аксаковской появятся филиалы Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Мы решали вопросы технического присоединения тепловых сетей, электрических, водопроводных. К декабрю 2023 года все объекты будут подключены. В декабре 2024 года планируется полная сдача объекта. К этому сроку рассчитываем также решить вопросы с транспортной развязкой и благоустройством.

Напомним, что первый проект по строительству комплекса на Орлиной сопке представила архитектурная группа Asymptote Architecture в 2018 году. Однако идея руководителя Хани Рашида не понравилась местным жителям. В декабре этого же года на Аксаковской снесли корпуса Дальневосточного государственного технического университета.

В 2021 году на Восточном экономическом форуме финальный вариант проекта представило норвежское бюро Snøhetta.

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