Россиянка в Приморье удивила всю страну купанием в море в аномальный мороз

Погода ничуть не пугает «моржей» из Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Аномальные морозы и сильные ветра пришли в Приморье в конце января 2023 года. Однако погода ничуть не пугает владивостокских «моржей», которые каждый год погружаются в воду даже в минусовые температуры. «Комсомолка» прогулялась с блогером Анастасией Слободченковой и узнала, как проводит дни местная русалка.

На острове Русский девушка пробежалась в купальнике по льдинам вместе со своей собакой. После этого русалка понежилась в море, читая новости на телефоне, и позагорала на берегу. Опубликованные в соцсетях «КП» кадры удивили не только жителей Приморья, но и всей страны. Ведь 23 января на территории края температура воздуха может упасть до 40 градусов минуса. Несмотря на это, видеозапись Анастасии получилась очень солнечной и «теплой».

Напомним, «Комсомолка» писала, что в феврале 2022 года Анастасия уже выкладывала посты, где она окунается в холодную воду и лежит среди льдин. В прошлый раз «мороженка» тоже была в костюме русалочки, но спустя год цвет хвоста изменился. Таким неординарным способом она внесла краски в свой гардероб.

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