Мама не пришла: двух полосатых малышей спасли приморцы от голодной смерти

Безусловно, пройти мимо таких милых малышей просто было нельзя. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Необычная для центра «Тигр» ситуация приключилась с ними накануне. В организацию привезли двух маленьких амурских лесных котят. Малыши до сих пор на грудном вскармливании, вот только мамы у них нет. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, что случилось, центр поведал на своей странице в Telegram.В «Тигра» котят привезли неравнодушные люди. И все бы ничего, вот только малыши еще совсем не самостоятельные.

– Загвоздка состоит в том, что им ещё нет и месяца! В природе в норме в это время года молодые коты становятся уже самостоятельными, а эти малыши еще находятся на молочном вскармливании, – рассказали сотрудники центра.

Когда бесхозных котят обнаружили, то решили пару дней понаблюдать за ними – вдруг мама где-то неподалеку и скоро вернется. Но, к сожалению, она не пришла. Поэтому самым верным решением было не оставлять малышей с голодной смертью один на один, их забрали и доставили в центр «Тигр».

Котята жмутся друг к другу. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

– Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно, – заботливо пояснили сотрудники организации.

Истории, когда в дикой природе родители бросают своих детей – не редкость. Так, например, сиротой стал еще совсем маленький бельчонок. Заботливыми опекунами для него стали сотрудники живого уголка в зоопарке «Садгород», которые стараются никому не отказывать даже, когда люди массово несут зверей, оказавшихся в беде.

Бывает, что под свое надежное крыло осиротевших зверей берут другие животные. Речь идет о знаменитой истории домашней кошки Маси, которая выкормила крошечных лесных хищников.

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