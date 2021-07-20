Ежиный детский сад: сразу 10 колючих сироток выхаживают в зоопарке Владивостока

Родителей сироткам заменили сотрудники зоопарка. Фото: принтскрин видео.

Настоящий детский сад неожиданно появился в зоопарке «Садгород» во Владивостоке. 10 ежат сюда привезли неравнодушные люди, понимая, что животным нужна срочная квалифицированная помощь. Хлопот у сотрудников живого уголка прибавилось в разы. Каждый день уборка, стирка пеленок, осмотр и кормление. В маленьком организме метаболизм и обменные процессы происходят очень быстро, поэтому приемы пищи ни в коем случае нельзя пропускать. Опытные специалисты трудятся не покладая рук, ведь сейчас именно от них зависят жизни и здоровье сироток. О буднях ежиной семейки сотрудники зоопарка рассказывают в сети. Кадры уже собрали десятки восторженных отзывов, предлагаем и вам посмотреть этот удивительный сериал.

Новые постояльцы появились в зоопарке буквально за два дня. Сначала в «Садгород» принесли восемь ежиков, которые остались без мамы и находились на грани и жизни и смерти. Едва колючих малышей отогрели и накормили, как на следующий день поступили еще две сиротки.

– Каждый день мы оказываем помощь разным животным и птицам. Эти дни не стали исключением. Уже после закрытия зоопарка к нам обратились с просьбой помочь маленьким ежатам. Их мать, скорее всего, погибла. Потому что ежата находились одни больше суток. Люди наблюдали за ситуацией, но поняли, что дальше ждать уже некуда, малышам нужно кушать. Несмотря на то, что был уже поздний вечер, мы приняли ежей. На следующий день принесли еще двух, – рассказали сотрудники на официальной страничке зоопарка.

По словам специалистов, самое сложное в выхаживании ежей – процесс кормления. Малышам нужен четкий график по приему пищи иначе у них нарушается пищеварение и процесс может стать необратимым.

– К счастью, они хорошо кушают, но точных прогнозов пока давать рано. Мы за ними наблюдаем, делаем все, что в наших силах, чтобы они выжили. Сейчас главное, чтобы аппетит нормализовался, температура тела и общее физическое состояние. Работа с животными требует максимальной отдачи, эмоциональной включенности, внимательности. Ежедневно от нас зависят жизни и здоровье подопечных. Они наши дети, члены семьи. Для нас, наш зоопарк – это не работа, это образ жизни, – эмоционально поделилась Алена Асновина, владелица живого уголка.

Напомним, в зоопарк «Садгород» поступают десятки животных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В черта Владивостока это единственный зоопарк, поэтому люди ищут помощи именно здесь. «КП-Владивосток» подробно рассказывала об обезьянах, медведях, львах и других многочисленных обитателях живого уголка. Помимо ежат сейчас здесь выхаживают крошечного бельчонка. Необычный малыш с большим телом и маленькой головой тоже остался сиротой. Маму и папу ему заменили добродушные сотрудники.

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