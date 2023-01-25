Каким-то чудом пенсионеру удалось добраться до дома после стычки с диким зверем. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Житель Партизанска, на которого напал медведь, продолжает лечение в одном из медицинских учреждений Приморского края. Об этом корреспонденту рассказала внучка мужчины. Моральное состояние 77-летнего пенсионера, как удалось узнать, тяжелое. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эта история уже, конечно же, знакома всем приморцам. Да что там приморцы, резонансный случай облетел всю Россию. Оно и понятно: не каждый день на людей нападают дикие звери. В центре внимания оказался 77-летней пенсионер из Партизанска. Мужчина как обычно отправился в лес на прогулку, которая завершилась опасной встречей. На пожилого человека напал медведь. Почему хищник не спал, как и положено медведям зимой, пока до сих пор остается загадкой. По одной из версий специалистов, приморец мог и сам случайно разбудить зверя.

Однако факт остается фактом: каким-то чудом пенсионеру удалось добраться до дома после стычки с диким зверем. Когда супруга открыла дверь, то перед ней предстала ужасная картина: муж стоял в сапогах, полных крови.

Конечно, ситуацию сразу же взяли на контроль. Спецгруппа из числа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира выехала в муниципалитет на поиски животного. О том, что случилось, проинформировали сразу все службы, в том числе и главу администрации Партизанского городского округа. Там, в свою очередь, временно запретили выходить местным жителям в лес.

В истории осталось еще много вопросов. Сам герой вспоминает все произошедшее сбивчиво, некоторые подробности и вовсе не помнит: то ли из-за шока, то ли из-за серьезных травм. Место, где предположительно произошла стычка, специалисты определили. Но вот самого «зачинщика» найти так и не удалось. На момент написания материала, 25 января, в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края ответили, что медведь так и не пойман. Следов хищника тоже нигде нет.

Внучка мужчины, 29-летняя Светлана, рассказала, что сейчас дедушка все еще находится в больнице. Состояние здоровья оставляет желать лучшего – сказывается травматический шок и возраст пострадавшего. По словам девушки, у пенсионера чуть ли не раздроблена рука, и пока даже не понятно, как врачи будут ее «собирать по кусочкам». Что же касается общего состояния мужчины, то и здесь есть свои нюансы.

– Тяжело, сложно психологически, говорит, что постоянно медвежья рожа перед глазами, спать не может, – рассказала в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» Светлана.

Побеседовать с редакцией мужчина отказался. По словам внучки, у него даже нет сотового телефона, да и вообще такая слава ему вряд ли понравится, как говорит родственница. В какой-то момент отвечать на звонки корреспондентов «Комсомолки» девушка тоже перестала. Связь с мужчиной, который в свои 77-лет стал знаменитым на всю Россию, пока оборвалась. Однако пролить свет на события еще предстоит сотрудниками правоохранительных органов и инспекторам охотнадзора.

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